יו"ר לשכת עורכי הדין בדרישה דחופה: "התנהלות בוטה בבג"ץ"

משפחות שכולות ניסו להתפרץ לדיון בבג"ץ, ‏יו"ר לשכת עורכי הדין עמית בכר, דורש להשעות את תעודת עריכת הדין של עו"ד אודליה קדמי

‏יו"ר לשכת עורכי הדין עמית בכר פנה הערב (חמישי) לוועדת האתיקה של הלשכה, בדרישה להשעות את תעודת עריכת הדין של עו"ד אודליה קדמי "נוכח התנהלותה הבוטה בבית המשפט העליון".

כזכור, בשעות הבוקר התקיים דיון בבג"ץ בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ובשיאו ניסו משפחות שכולות להיכנס לאולם, הדיון נעצר והשופטים הוצאו מהאולם.

במכתבו הוא כתב: הריני לפנות אליך בתלונה דחופה וחמורה נגד עו”ד אדליה קדמי אשר התנהלותה בדיון שהתקיים הבוקר בבית המשפט העליון בשבתו כבג”ץ חרגה באופן בוטה ובלתי מתקבל על הדעת מכללי האתיקה המקצועית ומהנורמות המוטלות על עורך דין בישראל.

ההתפרעויות היום בתוך בית המשפט העליון ומחוצה לו, שהגיעו לשיא בניסיון הפריצה לאולם הדיונים בבג"ץ ופינוי חריג של השופטים מהאולם, הן קו שבר חמור מאין כמותו, תקדימי ומסוכן.

לסיום הוא הדגיש: לאור חומרת המעשים, והקווים האדומים שנחצו הבוקר בבג"ץ, אין אלא להגיע למסקנה שעו"ד קדמי לא ראויה כלל להחזיק ברישיון עו"ד בישראל.