דיווח דרמטי: משבר חריף בצוות המו"מ באיראן

הפרשן לענייני ערבים, אהוד יערי, מדווח הערב (חמישי) על משבר חריף בצוות האיראני. לפי הדיווח, יושב ראש הפרלמנט האיראני קאליבאף התפטר מצוות המשא ומתן, בעקבות התערבות של משמרות המהפכה.

מוקדם יותר היום, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המשיך לשגר איומים לעבר איראן. הוא שיתף את דברי הפרשן מארק תיסן: "אם יש שני פלגים באירן, אחד שרוצה הסכם ואחד שלא, בואו נהרוג את אלה שלא רוצים".

בתגובה, השיב לו קאליהאף: "באיראן אין 'קיצונים' ואין 'מתונים'. כולנו 'איראנים' ו'מהפכנים', ובאחדות ברזל בין העם לממשלה, מתוך ציות מלא למנהיג העליון של המהפכה, נגרום לתוקפן הפושע להתחרט. אל אחד, מנהיג אחד, עם אחד ודרך אחת - והיא דרך הניצחון של איראן היקרה לנו יותר מהחיים".



