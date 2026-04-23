התקרבו לכוח וסוכלו: 2 מחבלי חיזבאללה חוסלו בדרום לבנון

כוחות עוצבת הקומנדו הפועלים במרחב בינת ג'בייל זיהו שני חמושים שהתקרבו אליהם והיוו איום מיידי. בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים חיסלו את המחבלים. צה"ל: "ממשיכים להשמיד תשתיות בקו ההגנה הקדמי"

ו' אייר התשפ"ו
תקיפה בלבנון צילום: אייל מרגולין/פלאש 90

כוחות צה"ל חיסלו היום (חמישי) שני מחבלי חיזבאללה חמושים במרחב הכפר עיינתא שבדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים זוהו כשהם מתקרבים לכוחות הפועלים בשטח באופן שהיווה איום מיידי על חיי הלוחמים.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ביצעו סגירת מעגל מבצעית ומהירה וחיסלו את שני המחבלים במטרה להסיר את הסכנה. התקרית התרחשה במסגרת הפעילות הקרקעית המתמשכת של לוחמי עוצבת הקומנדו, תחת פיקודה של אוגדה 98, במרחב העיר בינת ג'בייל וסביבתה.

בצה"ל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. מטרת הפעילות היא לאתר ולהשמיד תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה, ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל ועל כוחות צה״ל הפועלים בגזרה.

