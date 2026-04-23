"תשרוף תמונה של נתניהו, תצלם ותשלח לי"

פרטים חדשים מפרשיית הריגול החמורה לאיראן. באחד המקרים הסוכן האיראני ביקש מהחייל לצלם לו כיצד הוא שורף תמונה של נתניהו

‏פרטים חדשים על פרשת הריגול החמורה שנחשפה היום (חמישי) בחיל האוויר. כזכור, כתב אישום הוגש נגד 2 טכנאים בחיל האוויר, שביצעו משימות וריגלו עבור איראן.

אחד החיילים התבקש לצלם את ביתו של ראש הממשלה, בית מגוריו של נפתלי בנט, שדרות רוטשילד ורחוב קפלן בעיר תל אביב; וכן צילום בית המגורים ומסירת מידע על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והרמטכל לשעבר הרצי הלוי. ‏החייל ביקש מהסוכן האיראני מקדמה של 150 ש״ח בתמורה למסירת מידע על כל בקשה כאמור.

באחד המקרים הסוכן האיראני שלח לחייל תמונה של מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, וביקש ממנו לפגוע בו. בתגובה, השיב לו החייל כי ״יבדוק זאת וינסה״ וביקש לקבל מהסוכן האיראני תשלום כתנאי מקדים - אך זה לא קרה.

סוכן איראני ביצע מהחייל גרימת עיכוב מכוון בהוצאת מטוסים לפעילות מבצעית. בתמורה, הציע הסוכן האיראני לשלם לנאשם מאות דולרים.

‏בשלב מסוים במהלך הקשר, סמוך לחודש פברואר 2025, שלח הנאשם לסוכן האיראני ביוזמתו מידע על מערכות מטוס מסוג דו-מושבי, שאותו לקח מתוך קלסר של קורס הכשרת טכנאים שעבר במהלך שירותו הצבאי. החומר שימש אותו לצורך הכנה למבחן היכרות עם רכיבי המטוס, ויש בו תשובות למבחן מעשי של טכנאים הנוגע לביצוע בדיקת מערכת.

‏ עוד עולה כי הסוכן האיראני ביקש מהחייל לשרוף את תמונתו של נתניהו, לצלם זאת בסרטון ולשלוח לו. החייל שאל את הסוכן האיראני בעבור איזו משימה יוכל לשלם 100 שקלים, והסוכן האיראני ביקש ממנו על דף "Fuck Bibi" לצלם סרטון שבו הוא משליך את הדף לפח האשפה ולשלוח לו.

החייל ביקש ממנו "משהו פחות אקסטרים, משהו אחר" ואמר לו ייתן משהו אחר איראני, כמה אתה נותן על תמונה של רחוב. הסוכן האיראני השיב לנאשם כי תמונות הרחוב אינן שימושיות עבורו, וביקש ממנו לעשות "גדול".