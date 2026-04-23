עקיבא נוביק נפרד: "עצוב לי"

העיתונאי והמגיש עקיבא נוביק נפרד הבוקר (ה') מהתוכנית "רינה ועקיבא" אותה הגיש בשנים האחרונות לצד רינה מצליח בכאן רשת ב'. בפוסט חשוף שפרסם נוביק, הוא סיכם את התקופה המשמעותית עבורו וסיפר על מערכת היחסים המיוחדת שנבנתה בין השניים, הרחק מהמיקרופונים.

"הבוקר ברשת ב׳ הסתיימה תקופה משמעותית מאד מבחינתי", כתב נוביק. "בארבע השנים האחרונות אנחנו מתחזקים חברות ברדיו ומחוץ לו, ועצוב לי באופן אישי שזה מסתיים".

"אפס זיוף, אפס מניירות"

נוביק בחר להחמיא לשותפתו להגשה ותיאר אותה כאחת הדמויות האותנטיות ביותר שפגש בעולם התקשורת. "רינה היא אחד האנשים הכי אמיתיים שפגשתי. אפס זיוף, אפס מניירות או ניסיונות למצוא חן", כתב והוסיף תיאור של הדינמיקה הבלתי צפויה ביניהם: "בכל חמישי ב-8:05 הייתי לוחץ על הכפתור האדום מבלי שיש לי באמת מושג מה עומד לקרות".

לדבריו, התוכנית התאפיינה בשיח לא מהונדס, שכלל ויכוחים סוערים לצד רגעים של השלמה והבנה הדדית: "התווכחנו לא מעט וגם רבנו וגם למדנו להשלים או להבין שלא נסכים".

"בכינו יחד אייטמים שלמים"

נוביק שיתף כי מאז פרוץ המלחמה, השידור המשותף קיבל נפח רגשי עמוק עוד יותר. "במלחמה הזאת היו לנו שידורים שבהם בכינו יחד אייטמים שלמים, וגם רגעים שבהם למדתי המון מרינה, מקצועית וגם אנושית", סיפר.

בסיום דבריו הדגיש נוביק את הייחודיות של התוכנית בנוף התקשורתי הנוכחי: "בעולם שבו הרבה מהשיח בעצם מנוסח ומהונדס מראש, אהבתי את התחושה שאי אפשר לדעת מה יהיה בתוכנית".