שר הביטחון: "ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן"

שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר הערב (חמישי) איום חריף במיוחד לעבר משטר האייתוללות, והבהיר כי צה"ל ערוך להנחית מכה אנושה על טהרן. בתום הערכת מצב שקיים בקריה יחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירי פורום המטכ"ל ומערכת הביטחון, הצהיר כ"ץ: "ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות".

"להחזיר את איראן לעידן החושך"

כ"ץ את היעדים המרכזיים של מתקפה ישראלית עתידית, וציין כי ישראל ממתינה לגיבוי אמריקני כדי לצאת לפעולה. "אנו ממתינים לאור ירוק מארה"ב - בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת ח'אמנאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני", אמר שר הביטחון.





אלעד מלכה, משרד הביטחון

כ"ץ לא עצר בחיסול ההנהגה, ואיים גם בפגיעה אסטרטגית וחסרת תקדים בכלכלה האיראנית: "נחזיר את איראן לעידן החושך והאבן על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות".

"המנהיגים מסתתרים במנהרות"

בהמשך דבריו, התייחס שר הביטחון למצבו הרעוע של המשטר בטהרן, שלדבריו מתמקד בדיכוי פנימי של האזרחים באמצעות כוחות משמרות המהפכה, תוך ניסיון לסחוט את העולם באיומים על מחירי הנפט.

"המשטר שוכב על הקרשים", קבע כ"ץ. "מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות, השמיים שלו פרוצים לרווחה וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות - אבל הוא מכריז שהוא מנצח".

שר הביטחון השווה את התנהלות ההנהגה באיראן לזו של חמאס וחיזבאללה, והדגיש כי לא אכפת להם מהמחיר הכבד שמשלמת האוכלוסייה, אלא רק מהישרדותם האישית. הוא סיכם במסר מאיים לקראת הבאות: "המתקפה הפעם תהיה שונה וקטלנית, ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר - בהמשך למכות העצומות שספג משטר הטרור".