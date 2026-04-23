ראשוני: ניסיון דריסה של כוחות צה"ל בשומרון – אין נפגעים

טרור בשומרון: לפני זמן קצר (חמישי) אירע ניסיון פיגוע דריסה לעבר כוח צה"ל שפעל במרחב הכפר בורקא, בגזרת חטיבת שומרון. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים בקרב הלוחמים. מיד לאחר שניסו לדרוס את הלוחמים, נמלטו החשודים מהזירה



כוחות צה"ל שהיו במקום, יחד עם תגבורות נוספות, פתחו במרדף אחר הרכב הנמלט והחלו בסריקות נרחבות במרחב לאיתור המחבלים.