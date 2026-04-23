הקצין המרגל עותר לבג"ץ: "הוחזקתי בעינויים, נרמסתי"

קצין צה"ל במילואים, אסף שמואלביץ', הידוע בתור "הקצין המתחזה" או "הקצין המרגל", עתר היום (חמישי) לבג"ץ בדרישה לחשוף בפניו חומרי חקירה בעניינו ולעכב את גזר דינו, שצפוי להינתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

שמואלביץ', שזוכה מהאישומים נגדו מחמת לקות נפשית, מבקש כי בית המשפט העליון יורה למדינה להעביר לידיו חומרי תביעה, בהם מסמכים רפואיים, צילומים, עדויות וחקירות, או לאפשר לו לעיין ולהעתיק אותם.





שמואלביץ' ביקש להורות על עיכוב ההליך בבית המשפט המחוזי עד להכרעה בעתירה, וכן לחייב את המדינה לנמק מדוע לא הועמדו לעיונו כלל חומרי החקירה, לרבות רשימה מלאה של החומרים, כולל מודיעין ותרשומות פנימיות.





לדבריו, מניעת הגישה לחומרים מנעה ממנו לבנות קו הגנה: "לא ניתנה לי האפשרות להתמודד עם התשתית הראייתית שעליה מבוססים האישומים נגדי".

נזכיר כי שמואלביץ' טען כי הוחזק במשך כשנתיים וחצי בתנאים קשים: "המערכת סגרה עליי… הוחזקתי בעינויים, בצינוק בלי חשמל, במתקן פסיכיאטרי. כל זכות בסיסית שלי כאדם נרמסה".

בעתירה מבקש שמואלביץ' גם לקבוע כי אי-העמדת חומרי החקירה לעיונו מהווה פגיעה בלתי חוקתית בזכויותיו, במיוחד בשלב שבו נגזרות עליו השלכות מהותיות על חייו וחירותו.



