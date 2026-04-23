העיתונאי הבכיר מטיל פצצה: "נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות"

ו' אייר התשפ"ו
נתניהו צילום: יונתן זינדל / פלאש90

עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, ניפק היום  הצהרה תמוהה ואמר כי לדעתו ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יתמודד בבחירות הקרובות שייערכו בעוד מספר חודשים.

במהלך תכניתו ברדיו 103FM בה הוא משוחח עם מאזינים, נאמר לפלג על ידי אחד מהם: "יהיה קשה להכריע את מפלגת השלטון בבחירות". הוא הסביר: "למרות המצב בצפון, אנשים לא מפגינים, לא יוצאים לרחובות, זה בעייתי".

בתשובה למאזין, פלג ניפק כאמור, הצהרה מוזרה ואמר: "אני מאמין שנתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות" פלג מיהר להבהיר: "זה לא מידע כמובן, זה הימור".

הוא הסביר: "כשהוא יראה את הסקרים ויבין שאין לו סיכוי, הוא יעדיף לקחת חנינה. יצבעו את זה בפרישה על רקע עניינים בריאותיים והנשיא ייתן לו חנינה. ואז יסתיים הסיוט הזה שנקרא בנימין נתניהו".


