ערוץ 14 חושף: זו הסיבה שפרופ' משה כהן אליה עזב

ערוץ 14 שם קץ לשמועות וחושף: זו הסיבה שפרופסור משה כהן אליה - פוטר. עוד הם מסרו: "אנו מאחלים לו בהצלחה בהמשך הדרך"

אחרי שלל שמועות ודיווחים מדוע פרופסור משה כהן אליה, עזב את תפקידו כפאנליסט בתוכנית 'הפטריוטים' - ערוץ 14 חושף את הסיבה לטענתו שגרמה לפיטוריו.

לטענתם, סיבת עזיבתו של פרופ' משה כהן אליה היתה בשל "שימוש בערוץ לגיוס כספים".

בהודעה מטעם הערוץ נמסר: "‏מזה כשלוש שנים שפרופ׳ משה כהן אליה מתקבל ע״י אנשי הערוץ באהבה ובחפץ לב ומקבל במה להשמיע את דעותיו באופן חופשי לחלוטין.

‏לאחר שכהן-אליה החל להשתמש בערוץ לצורך גיוס כספים, הובהר לו שזה מנוגד לכללים - והוא החליט לעזוב. ‏אנו מאחלים לו בהצלחה בהמשך הדרך".

נזכיר כי בתחילת השבוע הודיע כהן אליה הודיע כי יסיים את הופעותיו בערוץ, ובהן השתתפותו בתכנית "הפטריוטים", לאחר תקופה שבה שימש כפאנליסט וכפרשן משפטי.



לדבריו, ההחלטה התקבלה בעקבות מחלוקת עם הנהלת הערוץ סביב הפנייה לנשיא טראמפ להשית סנקציות על בכירי מערכת המשפט בישראל.

