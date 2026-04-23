הותר לפרסום: 2 חיילים בחיל האוויר נעצרו בחשד לריגול לאיראן

פרשת ריגול חמורה נוספת נחשפת. במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, יל״פ שרון במחוז מרכז במשטרת ישראל, היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת ומערך ביטחון המידע בצה"ל נעצרו במהלך חודש מרץ 2026 שני חיילי צה"ל, המשרתים כטכנאים בחיל האוויר, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

התביעה הצבאית הגישה היום (חמישי), 23 באפריל 2026, כתב אישום נגד שני חיילי צה"ל, המשרתים כטכנאים בחיל האוויר, בגין ביצוע עבירות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. חייל אחד הואשם בעבירות של עזרה לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב, סיוע למגע עם סוכן חוץ ועבירות נוספות. חייל נוסף הואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב ועבירות נוספות.

השניים טענו בחקירתם כי הקשר עם המפעילים האיראנים נותק לאחר שסירבו לבצע משימות המערבות אמל"ח. עם זאת, גם לאחר ניתוק הקשר ביוזמת המפעיל, לא חדלו מנסיונות חידוש הקשר, למטרת רווח כספי.

על פי כתב האישום, במשך מספר חודשים עמדו שני החיילים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצעו בהנחייתם מגוון משימות בעבור בצע כסף. אחד מבין החיילים אף העביר לסוכן חוץ איראני חומרים מתוך הכשרתו הצבאית הנוגעים למערכות מטוסי קרב, תיעוד של מתקנים ושטחים בבסיס צבאי.