עד לשעה 21:00: המועצה בצפון בהודעה לתושבים

במועצה האזורית גולן מעדכנים כי מדובר בפעילות שגרתית של כוחות הביטחון במרחב קוניטרה. הפעילות צפויה להימשך עד לשעה 21:00

ו' אייר התשפ"ו
גבול לבנון צילום: מיכאל גלעדי / פלאש90

המועצה האזורית גולן פרסמה הערב (חמישי) הודעת הרגעה לתושבים בעקבות פעילות צבאית במרחב. על פי הודעת המועצה, בין השעות 17:00 ל-21:00 צפויים להישמע קולות נפץ ביישובי מרכז וצפון הגולן.

מקור קולות הנפץ הוא פעילות שגרתית ומתוכננת של צה"ל המתבצעת במרחב קוניטרה. במועצה מדגישים כי אין מדובר באירוע חריג וכי הפעילות ידועה ומתואמת.

הנחיות לתושבים

במועצה הבהירו כי במקרה של אירוע ביטחוני שאינו קשור לפעילות השגרתית, תצא הודעה נפרדת ומסודרת לציבור.

למידע נוסף או לשאלות, התושבים מוזמנים לפנות למוקד גולן בטלפון 3254*. כוחות הביטחון והמועצה ממשיכים לעמוד בקשר רציף ועדכונים נוספים יועברו במידת הצורך.

לבנון קונייטרה מועצה איזורית גולן

