סרטון מהפגנת ימין מחוץ לבית המשפט העליון עורר סערה ברשת, לאחר שיועץ התקשורת רונן צור טען כי המפגינים קראו "לשחוט את השופטים". למרות שבדיקות העלו כי יתכן והקריאות הייתה "לשפוט", צור סירב לחזור בו

הסערה החלה בעקבות הפגנה של פעילי ימין, ביניהם הורים שכולים, מחוץ לבית המשפט העליון במהלך דיון היום (חמישי) שעסק בוועדת חקירה ממלכתית. רשתות החברה הוצפו בסרטון בו נשמעים המפגינים צועקים לעבר בית המשפט.

יועץ התקשורת והאסטרטג רונן צור מיהר לשתף את הסרטון בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו, בטענה החמורה כי המפגינים צועקים "לשחוט את השופטים". אולם, זמן קצר לאחר מכן, בדיקות עובדתיות וגולשים רבים הצביעו על כך שיתכן שהמפגינים צעקו למעשה "לשפוט את השופטים".

בעוד שמפרסמים אחרים מהשמאל שמיהרו לשתף את הסרטון הבינו את הטעות ומחקו את הציוצים, רונן צור בחר להשאיר את הציוץ באוויר ולהשתמש בו כדי למתוח ביקורת על מה שהוא תופס כאכיפה בררנית וצביעות תקשורתית.





לשחוט או לשפוט? הסערה סביב הסרטון של רונן צור

"תדמיינו את המפגינים בקפלן צועקים לשחוט את נתניהו"

בציוץ המקורי שלו, צור השתמש בפרשנות שלו לסרטון כדי להמחיש את טענותיו לאיפה ואיפה ביחס הציבורי והמשטרתי למפגינים משני צידי המתרס. צור כתב: "עכשיו דמיינו את המפגינים בקפלן או בהבימה צועקים: לשחוט את נתניהו. לשחוט את נתניהו. דמיינו את מאות העצורים, את דיון החירום, את הנאום לאומה של נתניהו, את מכונת הרעל מבצעת הפיכה. איפה ברגע הזה ההתנפלות של בנט, אייזנקוט ולפיד על מכונת ההסתה? כלום. נמאס."

ההתבצרות בעמדה והמתקפה על ה"סליפוזיציה"

לאחר שהביקורת כלפיו גברה והדרישה שימחק את הסרטון התעצמה לנוכח ההוכחות כי המילה שנאמרה היא "לשפוט", צור לא חזר בו. במקום זאת, הוא פרסם ציוץ המשך שבו טען כי שמע את שתי המילים גם יחד בהקלטות, והסיט את הדיון להתנהלות האופוזיציה ולחסינות שלדבריו מקבלים מפגיני הימין: "אני רואה שמתפתח דיון אם נאמר 'לשחוט את השופטים' או 'לשפוט את השופטים'. הקשבתי לכמה הקלטות מהאירוע: חלק צעקו לשחוט, וחלק צעקו לשפוט. זה ברור ומובהק. הענין החשוב הוא שאיש מהמחתרת הזו לא ייעצר כי הם חסינים כמו מרדכי דוד ויש להם מנהיגות מגוננת. בניגוד לסליפוזיציה שמנגד".