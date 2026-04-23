"The Notebook" על הבמה: רוני דלומי ונעם קלינשטיין מפתיעות | צפו

המחזמר "The Notebook" עושה עלייה - ולראשונה מקבל עיבוד בימתי בישראל מבית תיאטרון חיפה. רגע לפני הבכורה, יצא שיר הנושא בביצוע משותף של רוני דלומי ונעם קלינשטיין - שמככבות גם על הבמה.

צפו בטעימה למחזמר עם נועם קליינשטיין ורוני דלומי

טעימה ראשונה מהמחזמר

הביצוע החדש מגיע עם קליפ שמראה קצת מאחורי הקלעים - חזרות, הקלטות, ובעיקר איך זה נשמע רגע לפני שזה פוגש קהל. לא מדובר באיזה רגע גדול ומפוצץ, אלא יותר בהצצה קטנה למה שמתבשל.

קאסט חזק, סיפור מוכר

את ההפקה מביים משה קפטן, ולצד דלומי וקלינשטיין משתתפים גם גילה אלמגור, דודו פישר ודפנה דקל.

העלילה עצמה מוכרת לרוב הקהל - סיפור אהבה בין אלי ונואה, שמתחיל בפערים גדולים וממשיך לאורך שנים לא פשוטות. מי שראה את The Notebook כבר יודע לאן זה הולך, ומי שלא - כנראה יקבל את זה כאן בגרסה בימתית.

מתי זה עולה?

הבכורה נקבעה ל15.5 בתיאטרון חיפה, ובהמשך צפוי סיבוב הופעות ברחבי הארץ.