משרד הביטחון פוצץ 700 מוקשים ברמת הגולן | צפו

תושבי רמת הגולן והמטיילים באזור עין זיוון התעוררו לסדרת פיצוצים עוצמתית שהרעידה את הקרקע סמוך מאוד לגבול עם סוריה. מדובר במהלל דרמטי של משרד הביטחון שהכין את השטח במשך זמן רב לרגע הזה, שבו מאות מוקשים הושמדו בו זמנית תחת פיקוח הדוק. התיעוד המיוחד מהשטח חושף את עוצמת הלהבות והעשן שעלו מהאדמה, ומאחורי הרעש הכבד מסתתרת תוכנית ענק שתשנה את פני צפון הארץ.





בעוד שהגבול הסורי נותר מתוח, בתוך שטח ישראל מתבצעת פעילות שקטה אך קטלנית שמטרתה להחזיר את השליטה בקרקע לידיים אזרחיות ולבטל איומים ישנים שנשארו בשטח עשרות שנים.

הרשות לפינוי מוקשים ונפלים (רלפם) במשרד הביטחון עומדת מאחורי הפעולה המורכבת הזו שהושלמה בהצלחה. במהלך המבצע המיוחד פוצצו למעלה מ-700 מוקשים בשטח שנחשב במשך עשורים למסוכן וסגור לחלוטין לציבור.





הפינוי בוצע בסמוך לקיבוץ עין זיוון, אזור שבו שדות המוקשים הישנים היוו מכשול בטיחותי וכלכלי משמעותי עבור המתיישבים. המהלך הוא חלק מתוכנית רב שנתית רחבת היקף שמטרתה לשחרר שטחים החשודים במיקוש לטובת מטרות אזרחיות כמו מסחר, תעשייה ומגורים עבור תושבי הגולן.





הפעילות ברמת הגולן אינה אירוע מבודד אלא חלק ממשימה לאומית רחבה. הרשות פועלת לאורך כל השנה ברחבי הארץ כדי לנקות נפלים ושדות מוקשים מסוכנים שנשארו מתקופות מלחמה קודמות. לפי נתוני משרד הביטחון, במהלך השנה האחרונה לבדה פונו למעלה מ-6,700 דונם שהיו חשודים במיקוש ברחבי ישראל. אלפי דונמים מתוכם ממוקמים ברמת הגולן, אזור שבו הקרקע הפורייה נדרשת בדחיפות להרחבת היישובים ולפיתוח חקלאי ותיירותי שיחזק את האחיזה הישראלית בצפון.

הפיצוץ המבוקר הוא שלב מרכזי בשרשרת פעולות שנועדו להפוך את רמת הגולן לאזור נגיש ובטוח יותר עבור הציבור הרחב. במשרד הביטחון מדגישים כי הפעילות תימשך גם בחודשים הקרובים בנקודות נוספות לאורך הגבול ובשטחים פתוחים שנחשבים למסוכנים כיום. שחרור הקרקע צפוי להוביל להקמת פרויקטים חדשים שיחזקו את ההתיישבות בגולן ויאפשרו צמיחה כלכלית משמעותית תוך הסרת סכנת החיים המלווה את האזור מאז מלחמת יום הכיפורים.



בינתיים, התיעוד מהפיצוץ המסיבי ליד עין זיוון ממשיך להכות גלים, כעדות מוחשית לשינוי הדרמטי שמתחולל מתחת לפני השטח.