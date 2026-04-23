שופט בג"ץ מעורר סערה: "שהציבור ישתה מים קרים"

השופט אלכס שטיין, התייחס היום (חמישי) במהלך הדיון בעתירות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לפסק הדין שנתן בעניין שי לי עטרי ומעורר סערה.
בדבריו הוא אומר: "אני שלשום נתתי פסק דין שאני בטוח שציבור עצום התנגד לו, אבל היה אדם שהיתה לו זכות שאתן פסק דין כזה. אז שציבור עצום ישתה מים קרים. דעתו של הציבור לא רלבנטית, אנחנו נדרשים לפסוק על פי דין".
בית המשפט העליון בראשות השופט אלכס שטיין קיבל ביום שני השבוע, באופן חלקי את ערעורו של החשוד באונס של הזמרת שי לי עטרי ומתלוננת נוספת. בית המשפט הורה כי החשוד ישלח לבדיקה פסכיאטרית כדי לבדוק אם אכן יש חשש שיתאבד אם שמו יפורסם. הודעת בית המשפט: "בית המשפט קיבל באופן חלקי ביטל את קביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה התרחיש של התאבדות החשוד בעקבות פרסום שמו ברבים טעון הוכחה באמצעות חוות דעתו של פסיכיאטר. בית המשפט העליון קבע שתרחיש ההתאבדות כאמור והסתברותו ניתן להוכחה גם על ידי מומחים אחרים, כדוגמת פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי שקיבל הכשרה מתאימה.
