שופט בג"ץ מעורר סערה: "שהציבור ישתה מים קרים"

השופט אלכס שטיין, התייחס היום (חמישי) במהלך הדיון בעתירות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לפסק הדין שנתן בעניין שי לי עטרי ומעורר סערה.

בדבריו הוא אומר: "‏אני שלשום נתתי פסק דין שאני בטוח שציבור עצום התנגד לו, אבל היה אדם שהיתה לו זכות שאתן פסק דין כזה. אז שציבור עצום ישתה מים קרים. דעתו של הציבור לא רלבנטית, אנחנו נדרשים לפסוק על פי דין".