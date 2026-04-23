החל מה-1 במאי: התייקרות נוספת במוצרי יסוד

השינוי שיורגש במקרר שלכם ב-1 במאי. מי המוצר שהתייקר ואיזה מוצר יסוד נשאר במפתיע במחירו הנוכחי למרות הכל? כל הפרטים

משפחות רבות בישראל יאלצו להיערך מחדש לקניות בסופרמרקט כבר בימים הקרובים. החל מה-1 במאי 2026, ייכנס לתוקפו עדכון מחירים חדש במוצרי היסוד הנמצאים תחת פיקוח ממשלתי, צעד שצפוי להשפיע על סל הצריכה הבסיסי של כל בית.



העדכון הנוכחי מתבצע במסגרת המנגנון האוטומטי התקופתי הבוחן את עלויות הייצור ומדדי המחירים לצרכן, והוא משקף את השינויים הכלכליים שחלו במשק בחודשים האחרונים ללא צורך בהתערבות פוליטית או בחתימת שרים.

לפי תוצאות התחשיב התקופתי שפורסמו לאחרונה, מחירי מוצרי החלב שבפיקוח יעלו בשיעור של כ-1.05 אחוזים. מדובר בעדכון שנובע ברובו ממרכיב רטרואקטיבי בסך של כ-1.28 אחוזים, כאשר ירידה קלה במרכיב השוטף בסך של 0.23 אחוזים מיתנה את העלייה הסופית ביחס לעדכון הקודם.





מחירי מוצרי החלב צילום: משרד הכלכלה

השינוי במחירים אינו מצריך אישור של שרי האוצר או החקלאות, שכן הוא מבוסס על נוסחה קבועה בצו הפיקוח. מנגנון זה לוקח בחשבון את התנודות בעלויות הייצור כפי שהן משתקפות במדדי התשומות ובמחירים. המרכיב השוטף שהשפיע על המחיר הנוכחי הושפע מירידה של כ-0.6 אחוזים במחיר החלב הגולמי, אך זו קוזזה על ידי עלייה של כ-2 אחוזים במדד המחירים לצרכן ועלייה נוספת של כ-0.9 אחוזים במדד השכר במשק.

בחינת הצורך בעדכון המחירים התקופתי חלה כבר ב-1 באפריל, על בסיס נתוני מדדי המחירים הרשמיים. מכיוון שנמצא כי נדרש עדכון של למעלה מאחוז אחד, ההחלטה נכנסת לתוקף באופן אוטומטי בחודש העוקב. הצרכנים הישראלים יפגשו את המחירים המעודכנים על המדפים כבר ביום הראשון של חודש מאי, מה שמוסיף נדבך נוסף להתמודדות המורכבת עם יוקר המחיה בישראל בתקופה האחרונה.

בינתיים, הגורמים המקצועיים ממשיכים לעקוב אחר נתוני התשומות כדי לבחון את ההשפעות העתידיות על כיסו של הצרכן. הציבור מתבקש לשים לב לשינויים בסימון המחירים בנקודות המכירה ובסופרמרקטים עם כניסת העדכון לתוקף ביום שישי הבא. המעקב אחר נוסחאות הפיקוח מוכיח כי גם ללא החלטות ממשלה יזומות, המציאות הכלכלית והמדדים השונים מכתיבים את המחיר שכולנו משלמים בקופה בסוף הקנייה.