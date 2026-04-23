סוף לפרשת הסלמונלה: ביהמ"ש אישר פשרה - שטראוס תפוצה

ביהמ"ש אישר את הסכם הפשרה שהושג בעקבות מחדל הזיהום במפעל בנוף הגליל בשנת 2022. למרות נזק מרבי מוערך של כ-293 מיליון ש"ח, ביהמ"ש קבע כי הפיצוי מהמבטחת עדיף על ניהול הליך משפטי יקר ומורכב שסיכוייו אינם ודאיים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה היום (חמישי) את הסדר הפשרה בבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד חברת שטראוס ונושאי המשרה בה, בעקבות אירוע זיהום הסלמונלה שהתגלה במפעל השוקולד בנוף הגליל בשנת 2022.



השופט אריאל צימרמן קבע כי הטיפול בתיק יסתיים בתשלום כולל של 30.5 מיליון ש"ח מצד מבטחת החברה, כאשר 27 מיליון ש"ח מתוכם יועברו ישירות לקופת שטראוס כפיצוי על הנזקים שנגרמו לה. יתרת הסכום תשמש לתשלום גמול לחברת אוליר מסחר ותעשיות, שהגישה את בקשת הגילוי המקורית, וכן לכיסוי שכר הטרחה של עורכי דינה.

ההחלטה לאשר את הפשרה התבססה במידה רבה על ממצאיה של ועדה בלתי תלויה שהקימה שטראוס, בראשות השופטת בדימוס הילה גרסטל, אשר בחנה את האירוע במשך כשנתיים. הוועדה מצאה כי אף שלא התגלו ראיות להפרת חובת אמונים מצד הדירקטוריון, הרי שבקרב דרגי הביניים במפעל ובמטה האיכות נפלו לכאורה פגמים ביישום נהלי הבטיחות.



בין הליקויים שנחשפו היו אי-ביצוע בדיקת סלמונלה שנתית בשנת 2021, טיפול לא מספק בתלונות חוזרות של לקוחות והיעדר מערכת מעקב אפקטיבית אחרי בדיקות תקופתיות.

בפסק הדין הובהר כי למרות שנזקי החברה המרביים מהאירוע הוערכו בכ-293 מיליון ש"ח, קיים קושי משפטי ועובדתי ממשי להטיל אחריות מלאה על נושאי המשרה.



השופט ציין כי הוכחת הקשר הסיבתי בין המחדלים בפיקוח לבין הזיהום עצמו היא משימה מורכבת בשל "עמימות סיבתית", שכן לא ניתן לקבוע בוודאות אם המקור לחיידק היה בתשתיות המפעל, בחומרי גלם חיצוניים או בחדירת יונים. מעבר לכך, לדירקטורים עומדת הגנת הפטור מאחריות בגין הפרת חובת זהירות, שאושרה להם על ידי בעלי המניות של החברה.

בסיכומו של דבר, בית המשפט מצא כי הסכם הפשרה משרת את טובת החברה בצורה המיטבית בנסיבות העניין. השופט צימרמן הדגיש כי ניהול הליך משפטי ארוך ויקר היה עלול לפגוע פעם נוספת במוניטין של שטראוס ולהשבית את משאביה לזמן ממושך, בעוד שהפשרה מבטיחה פיצוי כספי מיידי וסגירה סופית של הפרשה.



כמו כן, צוין כי הליקויים המקצועיים שהתגלו כבר תוקנו על ידי החברה כחלק מתהליך הפקת הלקחים, דבר המפחית את הצורך בהמשך התדיינות משפטית לצורכי הרתעה או תיקון תרבות ארגונית