דיווח: מוג'תבא חמינאי נותח בידו ומחכה להתקנת פרוטזה ברגל

בניו יורק טיימס מדווחים היום כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי נמצא במסתור. הוא עבר ניתוח בידו שמחלימה וממתין להתקנת פרוטזה ברגלו. נשיא איראן פזשכיאן מעורב אישית בטיפול בו

עיתון הניו יורק טיימס מדווח על מצבו הרפואי של המנהיג העליון האיראני מוג'תבא חמינאי, שנפגע בהפצצת חיל האוויר הישראלי עם פתיחת מבצע "שאגת הארי".

חמינאי הבן לא נראה בציבור מאז הותקף. התקשורת האיראני משחררת מדי פעם הוראות בשמו, אך בנוסח כתוב ולא בהקלטה או בסרטון. גם מינויו למנהיג העליון, כממלא מקום אביו, נעשה שלא בנוכחותו.

היד מחלימה, הרגל מחכה לפרוטזה

על פי הדיווח, חמינאי נותר צלול מבחינה שכלית ומעורב בניהול ענייני המדינה, שמתנהלת כעת במתכונת של דירקטוריון, בשיתוף מפקדי משמרות המהפכה.

המנהיג שוהה במסתור מאז הפגיעה, והגישה אליו מוגבלת ביותר. הוא מוקף בעיקר בצוות רפואי. הנשיא מסעוד פזשכיאן, שהוסמך בהכשרתו כמנתח לב, ושר הבריאות האיראני מעורבים אף הם בטיפול בו.

מפקדים בכירים במשמרות המהפכה ובכירים בממשל נמנעים מלבקרו, מחשש שישראל תעקוב אחריהם ותשתמש בכך לאיתור מיקומו.

לפי הדיווח, אחת מרגליו של חמינאי עברה שלושה ניתוחים, והוא ממתין להתאמת פרוטזה. גם ידו עברה ניתוח, והתפקוד בה שב לאט ובהדרגה.

פניו ושפתיו נכוו קשות, מה שמקשה עליו לדבר. בהמשך הוא צפוי להזדקק לסדרת ניתוחים פלסטיים.