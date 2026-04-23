פייגלין נגד נתניהו: "אם הוא בורח - למה שדרגים זוטרים יקחו אחריות?"

משה פייגלין שבעברו היה ח"כ בליכוד במתקפה חריפה על רה"מ: "מדוע שדרגים נמוכים יקחו אחריות אם ראש הממשלה לא מוכן לעשות זאת?". פייגלין טוען כי המדינה לכודה במעגל של האשמות שהופך כל בירור אמת לבלתי אפשרי

משה פייגלין, יו"ר מפלגת 'זהות' לשעבר, תוקף בחריפות את השיח סביב הקמת וועדות חקירה לכשלי המערכת. לשיטתו, המבנה הנוכחי של ההנהגה הישראלית, שבו איש אינו מוכן לשאת באחריות אישית בדרגים הבכירים ביותר, הופך כל הליך חקירה למיותר וחסר תוחלת.

"מדוע שדרגים נמוכים יותר יקחו אחריות אם ראש הממשלה לא מוכן לעשות זאת?", תהה פייגלין בדברים נוקבים שפרסם. הוא הצביע על כך שהיעדר דוגמה אישית מצד ראש הממשלה והשרים הבכירים מחלחל מטה אל דרגי השטח והקצונה הזוטרה, שרואים כיצד האחריות "מתאדה" ככל שעולים בסולם הדרגות.

"זירת הטחת רפש"

פייגלין סבור כי וועדת חקירה במצב הנוכחי לא תביא לבירור האמת או לתיקון הליקויים, אלא תשמש רק כבמה נוספת למאבקים פוליטיים והסטת אשמה. "כולם עסוקים רק בהטלת כל הרפש האחד על השני ולכן אין טעם בשום וועדת חקירה."

לדבריו, התרבות השלטונית הנוכחית יצרה מצב שבו המטרה המרכזית היא הישרדות פוליטית. כל עוד הדרג המדיני לא מציב רף של אחריות אישית, פייגלין טוען כי וועדות החקירה יסתכמו במסקנות שוליות שייקברו תחת הררי האשמות הדדיות, ללא יכולת אמיתית לבצע שינוי שורשי במערכת.