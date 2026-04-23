ברלין: מפגין שפך צבע על יורש העצר האיראני. צפו

יורש העצר האיראני רזא פהלווי הגיע לברלין כדי לשכנע את האירופאים להשתתף במאמצים להפלת משטר האייתולות. בדרך להרצאה הוא הותקף על ידי מפגין שזרק עליו צבע. צפו.

האלימות נמשכת. מפגין השליך צבע על רזא פהלווי, יורש העצר האיראני הגולה, בנו של השאה האחרון שהודח במהפכה האיסלאמיסטית בשנת 1979.

למרות שהוא מוקף במאבטחים, הצליח המפגין להשליך לעברו צבע כתום שפגע בגבו ובאחד העוזרים. הוא הורחק מהר על ידי שאר הפמלייה.

פהלווי הגיע לברלין כדי לשכנע את האיחוד האירופי להשתתף בפעולה הצבאית נגד משטר האייתולות באיראן, ודיבר ללב של מנהיגי האיחוד, שבינתיים עושים חשבון קר וציני ומתנגדים לעזור לארה"ב ולישראל במתקפות נגד המשטר.

"הבחירה בידיכם. עם העולם או בלעדיו, עם אירופה או בלעדיה, עם גרמניה או בלעדיה - המאבק שלנו יימשך. אנחנו לא ננוח עד שהארץ שלנו תשתחרר. עד שהאנשים שלנו ייהנו מזכויות אזרח ועד שהצדק ייצא לאור"