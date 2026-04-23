נדב פרי פורש: "תודה על האמון"

איש התקשורת נדב פרי פרסם הודעה פרישה מתפקידו הבכיר: "היה לי ברור שלפנסיה לא אצא מכאן".

סמנכ"ל הרגולציה וקשרי החוץ בניו מד אנרג'י, נדב פרי (46), מסיים את תפקידו בשותפות לאחר 11 שנים. פרי הצטרף לניו מד אנרג'י (אז דלק קידוחים) בשנת 2015, לאחר קריירה עיתונאית ארוכה שכללה תפקידי פרשן פוליטי ומגיש תוכניות אקטואליה בערוץ 10.

על פי דיווח ב"דה מרקר", פרי ריכז במהלך שנותיו בחברה את כל ההיבטים הרגולטוריים, כולל יישום מתווה הגז, קבלת אישורים לפיתוח מאגר לווייתן והטמעת השימוש בגז טבעי במשק. לצד אלו, ניהל את האסטרטגיה התקשורתית של השותפות, שימש כיו"ר ועדת התרומות והוביל את המהלכים שקידמה החברה לאחר אירועי ה-7 באוקטובר. בשנים האחרונות, במקביל לעבודתו, הקים פרי פודקאסט פופולרי הנושא את שמו.

"תודה ליוסי, בוס שהוא קודם כל חבר"

במכתב פרידה ששלח לעובדי השותפות כתב פרי: "העבודה לצדכם העניקה לי עניין, אתגר מקצועי וסיפוק אישי, אבל היה לי ברור שלפנסיה לא אצא מכאן. תודה ליצחק תשובה ולגבי לסט, ותודה רבה ליוסי, בוס שהוא קודם כל חבר, על האמון והדרך המשותפת לאורך השנים".

מנכ"ל ניו מד אנרג'י, יוסי אבו, נפרד משותפו לדרך בנימה אישית: "מעולם לא חשבתי שאומר את הדברים הבאים על אוהד הפועל תל אביב, ובכל זאת: כל מנכ"ל צריך נדב פרי לצדו. הוא ביצע את תפקידו במקצועיות אין קץ ותמיד היה בחשיבתו צעד אחד לפני כולם. התברכתי ונהניתי מיכולותיו לצדי לאורך השנים".