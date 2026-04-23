יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על בן גביר

מהתיעוד מהרכב של רבין, דרך הקריירה המשפטית והדרך הארוכה לכנסת ועד תפקיד השר לביטחון לאומי - איתמר בן גביר ממשיך להיות אחת הדמויות הכי מדוברות בישראל. אספנו 10 עובדות ואירועים מהדרך שלו





איתמר בן גביר הוא כבר מזמן אחת הדמויות הכי בולטות בפוליטיקה הישראלית - עם דרך שלא עברה בשקט ורגעים שעשו הרבה כותרות. אבל מעבר למה שרואים, יש גם לא מעט פרטים פחות מוכרים. לרגל יום הולדתו, אספנו 10 דברים מעניינים עליו.

1. הרגע שתועד ונשאר בזיכרון

בשנת 1995 תועד מחזיק סמל מרכבו של יצחק רבין ואומר: "כמו שהגענו לסמל - נגיע גם אליו". בהמשך השנים אמר שמדובר היה בטעות.

2. הרישיון שלא הגיע מיד

למרות שסיים לימודי משפטים, קבלת הרישיון כעורך דין התעכבה במשך שנים – ורק בהמשך אושרה לאחר הליכים מול לשכת עורכי הדין.

3. עורך דין שייצג תיקים טעונים

אחרי שקיבל רישיון, בן גביר נכנס לעבודה כעורך דין וייצג לאורך השנים בתיקים פליליים וביטחוניים - מה שהפך אותו לשם מוכר בזירה הציבורית עוד לפני הכנסת.

4. הדרך הארוכה לכנסת

בן גביר ניסה להיבחר כמה פעמים, ורק בבחירות 2021 נכנס לכנסת במסגרת הציונות הדתית.

5. עמד בראש שדולות בכנסת

במהלך כהונתו בכנסת ה-24 עמד בראש שדולות, ביניהן שדולה למען חיילי צה"ל ושדולה לביטחון הנגב והגליל.

6. הפך ללשכה פרלמנטרית בדרום תל אביב

כח"כ פתח לשכה בשכונות דרום תל אביב וטיפל בפניות תושבים במקום - מהלך שמשך אליו לא מעט תשומת לב.

7. מגיע לזירות בזמן אמת

במהלך השנים הגיע לזירות פיגועים ואירועים ביטחוניים בזמן אמת – לא רק מהכנסת אלא גם מהשטח.

8. העליות להר הבית שעשו כותרות

לאחר שנכנס לתפקיד השר לביטחון לאומי, בן גביר עלה להר הבית כמה פעמים - וכל ביקור כזה קיבל סיקור תקשורתי רחב בארץ ובעולם והפך מיד לנושא מדובר.

לרגל פתיחתו מחדש: איתמר בן גביר עלה להר הבית

9. התפטר מהממשלה וחזר אליה

בשנת 2024 הודיע על פרישה מהממשלה על רקע מחלוקות פוליטיות - ובהמשך חזר לתפקידו במסגרת הסכמות חדשות בקואליציה.

10. אחד הפוליטיקאים הכי מקוטבים בישראל

מעטים הפוליטיקאים שמעוררים תגובות כל כך חזקות - מצד אחד תמיכה נלהבת, ומהצד השני ביקורת חריפה כמעט על כל צעד.