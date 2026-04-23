ילד בן 4 נפצע מפיגוע אבנים בשומרון, דגן דורש: "לצאת למבצע"

ילד בן ארבע נפצע מוקדם יותר היום (חמישי) באורח קל בפיגוע אבנים בציר גלעד בשומרון. הילד קיבל טיפול רפואי ופונה לקבלת המשך טיפול. כוחות צה"ל החלו בסריקות והטילו כתר על הכפר הסמוך.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, שוחח עם אביו של הילד וחיזק את ידיו.

לאחר השיחה שוחח ראש מועצת שומרון עם מח"ט שומרון, אל"מ אריאל גונן, קיבל תדרוך על הפיגוע וביקש לחזק את ידי החיילים. דגן אמר לאחר השיחות: "ברוך השם הילד במצב טוב ונפצע באורח קל. צה״ל עשה באזור פעילות משמעותית בתקופה האחרונה כנגד מיידי אבנים, כולל מארבים, אך בציר הזה עדיין יש רף של יידויי אבנים יותר ממקומות אחרים".

דגן הציג את דרישותיו מהמערכת הצבאית: "אני מצפה מהפיקוד הבכיר בצה״ל לנקוט בצעדים - לחשף את העצים שניטעו בשנים האחרונות ליד הציר ואפשרו את יידויי האבנים. אני דורש להטיל כתר על הכפר לאורך זמן, ולצאת למבצע צבאי של צה״ל כנגד תשתיות הטרור ותומכי הטרור בכפר".

לסיום אמר דגן: "אנחנו, תושבי השומרון וכל עם ישראל, מרימים את הראש ונרים אותו עוד יותר. אנחנו לא ניכנע לטרור ולא נפחד מהטרור. נבנה את ארץ ישראל שלנו עוד יותר".