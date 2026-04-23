הפרה נוספת של חיזבאללה: ירי נ"ט לעבר הכוחות בלבנון

צה"ל תקף וחיסל מהאוויר מחבל מהארגון הטרור שפעל באתר שיגור במרחב סוג'וד. מוקדם יותר חיזבאללה שיגרו טיל נ"ט לעבר כוחות צה"ל

שבוע לאחר הכרזת הפסקת האש בלבנון: והצפון עדיין ממשיך לבעור. אתמול (רביעי) צה"ל חיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל באתר שיגור בדרום המדינה.

חיל האוויר תקף מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל באתר שיגור של ארגון הטרור במרחב סוג'וד שבדרום לבנון, למניעת איום ישיר על יישובי הצפון. המחבל חוסל מהאוויר במטרה למנוע את המשך פעילותו באתר השיגור.

באירוע נוסף, מוקדם יותר היום (חמישי) ארגון הטרור חיזבאללה שיגר טיל נ"ט לעבר כוחות צה״ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב דרום לבנון. הטיל פגע בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.



