הדחה חריגה: בן אוזלבו נזרק מהאוטובוס - והצופים בהלם

רגע חריג במיוחד נרשם אמש בתוכנית האח הגדול, כאשר הדייר בן אוזלבו הודח בצורה שלא נראתה בעבר בתולדות הפורמט. במקום הדחה חגיגית מול קהל באולפן, בחרה ההפקה במהלך דרמטי ויוצא דופן - כזה שהותיר גם את הדיירים וגם את הצופים פעורי פה.

הדחה בתחנת אוטובוס

הדיירים יצאו מבית האח הגדול לסיבוב באוטובוס - אירוע חריג בפני עצמו. במהלך הנסיעה, וללא כל הכנה מוקדמת, נמסר להם כי מתבצעת הדחה מיידית. רגעים לאחר מכן נחשף כי אוזלבו הוא המודח. אלא שכאן לא הסתיים הטוויסט: בן התבקש לרדת מהאוטובוס בתחנת אוטובוס אקראית, באמצע הרחוב, ללא קהל, ללא תפאורה וללא טקס פרידה.

בתחנה חיכה לו המנחה קווין רובין, שראיין אותו במקום - סצנה שהרגישה יותר כמו מפגש מקרי מאשר רגע שיא של תוכנית ריאליטי בפריים טיים. עבור רבים מהצופים, מדובר במהלך שעורר אי נוחות ואף תחושת השפלה כלפי הדייר.

בן אוגלבו צילום: רשת 13, האח הגדול

מפייבוריט לזכייה - למודח

בן אוזלבו נכנס לבית כדמות מעוררת הזדהות: דייר עם ערכים, אמונה ונוכחות רגישה שכבשה את הקהל כבר מההתחלה. אך עם הזמן, התדמית החיובית החלה להיסדק. ביקורות רבות הופנו כלפיו על התנהלות יומיומית בבית - החל מחוסר השתתפות במטלות, דרך התנהגות שנתפסה כאגואיסטית, ועד לדינמיקה מורכבת בזוגיות שלו, שעוררה לא מעט שיח.

הפער בין הדמות הראשונית לבין ההתנהלות בהמשך העונה הפך את בן לאחת הדמויות המדוברות בבית, ולבסוף גם לאחת השנויות במחלוקת.

טוויסט לא שגרתי

המהלך של ההפקה יצר רגע חריג בנוף של האח הגדול, עם הדחה שבוצעה מחוץ לפורמט המוכר. במקום טקס הדחה רגיל, הצופים קיבלו סיטואציה שונה מהרגיל.

המהלך עורר שיח בקרב הצופים, כאשר חלקם אף מתחו ביקורת וטענו כי מדובר בהדחה משפילה עבור הדייר. כך או כך, מדובר ברגע שבלט במיוחד בפרק, וככל הנראה יישאר אחד הזכורים בעונה הנוכחית.