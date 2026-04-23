בין 120 מצטייני הנשיא: 2 בוגרות אולפנת אמנה

כבוד למגזר. שתי בוגרות אולפנת אמנה כפר סבא קיבלו את אות מצטייני נשיא המדינה לשנת תשפ"ו.

רב"ט ט', המשרתת בחטיבת עציון, עלתה לישראל בגיל 16 במסגרת תוכנית נעל"ה ומוגדרת חיילת בודדה. היא התחנכה באולפנת אמנה ותמיד ראתה את עתידה בישראל.

לדבריה, הרצון להתגייס ולהיות חלק מהחברה הישראלית התחזק במיוחד לאחר אירועי השבעה באוקטובר, ואף הוביל את אחותה הצעירה לעלות לארץ בעקבותיה.

סגן ז', בוגרת האולפנה, משרתת בבית הספר להנדסה צבאית. היא התגייסה למסלול ייעודי לקצונה, שירתה כמש"קית בגדס"ר הבדואי ובהמשך יצאה לקצונה. כיום היא משמשת בתפקיד שלישת מפח"ט כבר למעלה משנה, ומביאה לידי ביטוי מחויבות, מקצועיות ומנהיגות בשירותה.

בוגרות שמובילות, יוזמות ופועלות מתוך מחויבות לעם ולמדינה

ראש אולפנת אמנה, הרב יוסי כהנא: "ט' הגיעה אלינו במסגרת מהמזרח הרחוק והייתה תלמידה מצטיינת ואיכותית שסיימה את לימודיה בשנה שעברה. ז', מגיעה ממשפחה שמזוהה עם האולפנה לאורך דורות – היא, אחיותיה, אמה ואף סבתה למדו כאן. מדובר בתלמידה ערכית, מתנדבת ובעלת מחויבות עמוקה לעם ולמדינה.

שתיהן בחרו לקדש שם שמים בתרומתן. אנו שואפים להצמיח בוגרות שמובילות, יוזמות ופועלות מתוך מחויבות לעם ולמדינה, וההכרה בהן כמצטיינות נשיא היא עדות לדרך הזו. זו גאווה גדולה והתרגשות לראות את הבוגרות שלנו ממשיכות להשפיע ולתרום גם במסגרת שירותן הצבא".

ראש עיריית כפר סבא רפי סער: "מדובר בגאווה גדולה לכפר סבא ולמערכת החינוך העירונית כולה. רב"ט ט' וסגן ז' מייצגות דור ערכי, מחויב ואיכותי של צעירות שמובילות בעשייה, בתרומה ובאהבת הארץ. סיפוריהן האישיים מעוררי השראה וממחישים את הכוח של חינוך לערכים, מצוינות ונתינה. אנו גאים בהן ומאחלים להן המשך הצלחה בדרכן".