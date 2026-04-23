תעמולה במקום אירוויזיון: המהלך הקיצוני של סלובניה נגד ישראל

במקום המופע המוזיקלי, בסלובניה יקרינו סרטים פלסטיניים במחאה על השתתפות ישראל. היא מצטרפת לחרם של ספרד, שהודיעה לאחרונה שתחרים גם היא את שידורי האירוויזיון

רשות השידור של סלובניה אישרו היום (חמישי) כי לא ישדרו השנה את תחרות האירוויזיון, ובמקום זאת בחרו בלוח שידורים שיקרין סרטים פרו פלסטיניים.

המהלך הזה הופך את סלובניה למדינה האחרונה שמסירה את התחרות מלוח השידורים שלה, בעקבות גל של פרישות הקשורות להשתתפותה של ישראל. בעוד שחמש מדינות פרשו רשמית מהתחרות, סלובניה וספרד אישרו כעת כי הן ילכו צעד אחד קדימה ויסרבו לשדר את האירוע לחלוטין.

הולנד ציינה כי היא עדיין תשדר את התחרות למרות שאינה מתחרה בה, בעוד שסטטוס השידור של שתי המדינות הפורשות הנותרות טרם אושר.