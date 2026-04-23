דו"צ בערבית מזהיר את הלבנונים: אל תחזרו לכפרים

שבוע לתוך הפסקת האש בלבנון, אל״ם אביחי אדרעי מפרסם אזהרה לתושבי דרום לבנון לא לחזור לכפרים בדרום המדינה ולא להתקרב לנהרות שתוחמים את הגזרה.

בהודעה דחופה לתושבי דרום לבנון שפרסם אדרעי ברשתות החברתיות הוא כותב: אנו חוזרים ואומרים כי בזמן הסכם הפסקת האש, צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו בדרום לבנון למול פעילות הטרור המתמשכת של ארגון חיזבאללה".

רשימת האזורים המסוכנים לתנועה בדרום לבנון

אנו חוזרים ומזהירים, למען שמירה על בטחונכם ושלום משפחותכם, ועד להודעה חדשה, הינכם נדרשים לא לנוע מדרום לקו הכפרים הבאים וסביבתם: ביות א-סיד, מג'דל זון, זבקין, יעטר, צרבין, חדתיה, בית יהון, שקרא, מג'דל סלים, קבריחא, פרון, זוטר אל-ערביא, יחמר, ארנון, דיר מימאס, מרג'עיון, אבל אל-סאקי, אל מארי, שובה, עין קניה, עין עטא.

ובנוסף אין להתקרב לאזור נהר הליטאני, ואדי צלחאני ואלסלוקי.

בנוסף אין לעבור דרך ואין לחזור לכפרים הבאים: אלביאצ'ה', שאמא, טיר חרפא, אבו שאש, אלג'בין, אלנאקורה', ט'הירה', מטמורה', יארין, אלג'בין, אם תותה, אלזלוטיה', בסתאן, שיחין, מרוחין, ראמיה (בנת ג'ביל), בית ליף, עיתא אלשעב, חנין, טירי, רשאף, יארון, מארון אלרא'ס, בנת ג'ביל, עינאתא, כונין, עיתרון, בלידא, מחיבב, מיס אלג'בל, קלעה' דבא, חולא, מרכבא, טלוסה', בני חיאן, רב אלת'לאת'ין, עדיסה' מרג'עיון, כפר כילא, טיבה' (מרג'עיון), דיר סריאן, קנטרה, עלמאן מרג'עיון, עדשית אלקציר, אלקציר, מיסאת, לאבונה, אסקנדורנה,שמע, מאריג׳ אל עזלן, א-דהירה,ירין, קנטרה, עלמן, חרבת אל כסיף, דיר סירין, אלחיאם, סליב, מזרעת סרדא, אל מ׳גידה