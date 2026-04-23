הרשות השופטת מגיבה לסערה: "אירוע חריג וחמור ביותר"

ניסיון ההתפרצות לבית המשפט העליון. הרשות השופטת מגנה: "מדובר באירוע חריג וחמור ביותר, שאינו עולה בקנה אחד עם נורמות התנהלות נדרשות בכל מוסד שלטוני".

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ מקיים כעת (חמישי) דיון בעניין העתירות הקוראות להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במהלך הדיון, השופטים התבקשו לעזוב את האולם, בשל ניסיונות של אזרחים להתפרץ לאולם.

בהמשך, התחדש הדיון. דוברות הרשות השופטת התייחסה כעת לדברים ומסרה: "הרשות השופטת רואה בחומרה רבה את הניסיון להתפרץ היום לאולם בבית המשפט העליון במהלך דיון, בניגוד להחלטה שיפוטית ובניגוד להוראות משמר בתי המשפט.

מדובר באירוע חריג וחמור ביותר, שאינו עולה בקנה אחד עם נורמות התנהלות נדרשות בכל מוסד שלטוני, ובוודאי לא בבית משפט".

עוד נמסר: "אולמות בתי המשפט הם מרחב שנועד להבטיח קיומו של הליך הוגן, צודק ומכבד – כבסיס למימוש זכויות ולשמירה על עקרונות הדמוקרטיה. שמירה על הסדר, על ביטחון הנוכחים ועל מרות הדין היא תנאי הכרחי להבטחת עצמאותו של ההליך השיפוטי.

הרשות השופטת תמשיך לשמור על עצמאות ההליך השיפוטי, לפעול ללא מורא, ולשמור על ביטחון בעלי הדין ובאי כוחם, השופטים וכלל הבאים בשערי בית המשפט".