נפתחת עונת הרחצה בכנרת

בשורה טובה. החל מהיום איגוד ערים כינרת נפתחה עונת הרחצה בחופי האיגוד השקטים. שירותי ההצלה יפעלו מדי יום בין השעה 9:00 בבוקר ועד השעה 17:00.

בשורה טובה לחובבי הרחצה והשהיה בחופי הכנרת. החל מהיום איגוד ערים כינרת פותח את עונת הרחצה בחופי האיגוד השקטים כששירותי ההצלה יפעלו מדי יום בין השעה 9:00 בבוקר ועד השעה 17:00.

זאת ועוד. כבר עצה ניתן לראות את צוותי ההסברה של האיגוד מסיירים בין הנופשים בחופים, מחלקים שקיות לאיסוף אשפה, כוסות רב-פעמיות להחלפת 'שרוולי' כוסות החד"פ, ויסבירו לציבור הנופשים את חשיבות השמירה על ניקיון מקורות המים.

חופים שקטים

יש לציין כי חופי האיגוד הינם חופים שקטים, ולפיכך לא תתאפשר בהם השמעת מוסיקה ממערכות הגברה, לרבות ביום העצמאות.

חופי איגוד ערים כינרת פתוחים לקהל הרחב בהתאם להנחיות פיקוד העורף. במידה שיחול שינוי בהנחיות אלו, יצא עדכון לציבור באמצעות כלי התקשורת והערוצים הדיגיטליים של האיגוד (אתר האינטרנט ודף הפייסבוק). באיגוד קוראים לכלל הנופשים הפוקדים את חופי הכינרת לנקוט בכל אמצעי הזהירות בתקופה מורכבת זו ומאחלים בילוי נעים.

הכניסה לחופי האיגוד היא ללא תשלום. התשלום הינו עבור העמדת הרכב בחניונים המוסדרים כאשר בכל החופים תשלום החניה זהה.

האיגוד מפעיל שירות מידע חינם לנופשים- בכוכבית כינרת מכל טלפון 55477* ומידע לגבי כל חוף ניתן לקבל באתר - https://ikinneret.org.il ובאמצעות צ'אט-בוט בווצאפ 050-900-7283.