פרחי ירושלים בחידוש ללהיט של יוסי גיספן: "ישראל שלי"

15 שנה אחרי שנכתב, ובמלאת יובל ללהקת הילדים המיתולוגית, השיר של חתן פרס אקו"ם מקבל גרסה רעננה ומסר של ניצחון: מהתנ"ך ועד היום – אנחנו כאן כדי להישאר

יממה אחרי יום העצמאות, להקת הילדים האהובה 'פרחי ירושלים' ממשיכה את החגיגה הישראלית עם שיר חדש - 'ישראל שלי'.

את השיר כתב חתן פרס מפעל חיים של אקו"ם, יוסי גיספן לפרחי ירושלים לפני 15 שנה. וכעת לכבוד חגיגות העצמאות ויובל ללהקה-הקליטו מחדש ילדי הלהקה גרסה מחודשת ומרעננת לשיר שמביא מסר רלוונטי מתמיד.

השיר מחזק את הרוח הישראלית ומביא מסר של תקווה ואמונה שאנחנו כאן כדי להישאר. לאורך השיר מוזכרים המלחמות והאויבים התנ"כים של ישראל-מגוליית ועד פרעה והניצחון ההיסטורי עליהם. וכך כמו בימים ההם, בזמן הזה.