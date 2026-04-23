השופט סולברג: ייתכן וכדאי להשאיר את המלאכה לממשלה הבאה

הדיון בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שמתקיים היום (חמישי) בבג"ץ מעורר סערה, ובמהלכו גם התפרצו בני משפחות שכולות. מה שגרם לכך שמשמר בתי המשפט הורה לשופטים לצאת מהאולם, והדיון הופסק.

השופט סולברג אמר בתחילת הדיון לנציג הממשלה: "אתם (הממשלה) אמרה שיש הסכמה להקמת ועדת חקירה, אז את השטר הזה צריך לפרוע. אתם אומרים לא לוועדת חקירה ממלכתית, אוקיי, אז מה כן?".

עו"ד ראבלו מטעם הממשלה הגיב: "בכל מקרה אין לבית המשפט סמכות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה, זה לא קיים בשום בית משפט בעולם".

עוד הוסיף ראבילו: "גם אם הממשלה לא תקדם שום ועדת חקירה, לא ממלכתית ולא ממשלתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר - אין לבית המשפט סמכות לכפות על הממשלה לעשות זאת".

השופט גרוסקופף: "הסמכות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא של הממשלה. אין על זה מחלוקת אבל האם אנחנו לא צריכים להגיד במקרים חריגים לממשלה 'את לא נוהגת בצורה סבירה'".

ראבילו: "מה כבודכם רוצים, להוציא צו ושנגיד לשרים אתם לא צריכים להצביע כי בג"ץ החליט על הקמת ועדת חקירה? שתחליפו את הממשלה?". שופט גרוסקופף מסכים: "הסכמות על הקמת ועדת חקירה - היא של הממשלה".

השופט כבוב הוסיף בדיון: "הממשלה החליטה על הקמת הועדה רק בעקבות העתירות שהוגשו. זה לא שהממשלה החליטה על דעת עצמה שיש מקום לבדוק את תפקודה. אלא עקב לחץ שהופעל באמצעות הגשת העתירות מאז היא גוררת רגליים. אם היא הייתה מתקדמת אני כמעט בטוח שלא היינו מתכנסים פה".

‏השופטת וילנר פונה לראבילו ושואלת: "גם אם יתרחש אסון שמעורב בו אח של אחד השרים והממשלה מחליטה שלא להקים כשיש ניגוד עניינים מובהק. לבית המשפט לא יהיה מקום להתערב?". ‏ראביל השיבו: "נכון".

בשלב הזה משפחות שכולות מתפרצות לדיון בבג"ץ ועדת החקירה: "גם לכם יש אחריות, כולכם צריכים להיחקר. תכבדו את המשפחות". השופט סולברג התקשה להחזיר את הדיון: "הכאב הוא נורא והכאב הוא זועק, אבל עד כאן".

תמר תשובה, אחותו של ברק דוד שנרצח בנובה: "כולנו צריכים לחיות, לחזור לחיים. נלחמים שתהיה ועדה שתביא צדק ולא טיוח. עם כל הכבוד אחיכם אין לנו אמון במערכת הזאת. צריכים שכולם ייחקרו - ראש הממשלה, בג״ץ, סרבנות. אם תקום ועדת חקירה ממלכתית לא נסגור מעגל לעולם".

לאחר מכן התרחשה דרמה גדולה כאשר משיקולי בטיחות הוצאו השופטים מהאולם והדיון נפסק. הוא התחדש מספר דקות לאחר מכן.

השופט סולברג פונה לנציג היועמ״שית בדיון, ושואל אותו: "ועדת חקירה שתוקם מכוח צו שיפוטי, לדעתכם באמת תזכה לאמון של רוב הציבור?".

וילנר תהתה מדוע בג"ץ צריכים להתערב בהחלטת הממשלה להקים ועדת חקירה לאומית: "מה העילה המשפטית להתערבות שלנו במקרה הקונקרטי?". נציג היועמ"שית: "בנסיבות שבהן הממשלה גילתה את דעתה שיש צורך בחקירה, האלמנט שמשליך על הסבירות של מחדל הממשלה הוא חלוף הזמן". וילנר הוסיפה ושאלה: "חלוף הזמן מצדיק דווקא ועדת חקירה ממלכתית?". נציג היועמ"שית ענה: "חלוף הזמן מצדיק הקמת ועדת חקירה".

השופט כבוב ממשיך ואומר: "הפיל שבחדר הוא מי ימנה את חברי הועדה. הממשלה לא מוכנה שזה יהיה נשיא העליון".

עוד הוא המשיך: "לא מצליח להבין איך התקבל הרושם שבג"ץ נגד המדינה, מישהו פמפם את המסר הזה".

סולברג הוסיף: "ייתכן והדבר הנכון הוא להשאיר את המלאכה לממשלה שתקום אחרי הבחירות", וילנר וגרוסקופף מצדדים בעמדתו.

נציג היועמ"שית מתנגד לכך ואומר: "עד שהממשלה הבאה תוקם יעבור זמן. ככל שחולף הזמן החקירה פחות אפקטיבית".

נזכיר כי לפני הדיון, התרחשה מחאה בבוקר מחוץ לכתלי בית המשפט של משפחות שכולות. בין המפגינים בלטו קולותיהם של חברי "פורום הגבורה", המתנגדים להקמת ועדת חקירה ממלכתית בעת הזו וטוענים כי למערכת המשפט אין את הלגיטימציה לחקור את המחדל. החלטת הממשלה מול דרישת הציבור.