עימות בין עיתונאי חדשות 12: "אתה לא תגיד לי מתי לשתוק"

הטקס המרכזי של ערב יום העצמאות סיפק השנה לא רק רגעים מרגשים על המסך, אלא גם דרמה של ממש מאחורי הקלעים. התכתבויות פנימיות מקבוצת הוואטסאפ של כתבי "חדשות 12", שנחשפו על ידי עיתונאי ynet רן בוקר, מציגות חילופי דברים קשים ועימות חריג בין בכירי המערכת סביב אופן שידור הטקס.

הסערה החלה כאשר הפרשן לענייני ערבים, אהוד יערי, הביע חוסר שביעות רצון בולט מהפרשנות שליוותה את השידור. "די לדיבורים על הטקס! די", כתב יערי לחבריו לקבוצה והוסיף בנחרצות: "די כבר". בתגובה לדברים, בחר הכתב אילן לוקאץ' לשלוח תמונה של כפתור "השתק" (Mute), כרמז לסגנון הדיון.

"תכבד את החברים שלך"

אל מול הביקורת של יערי, התייצב הכתב אלמוג בוקר שדווקא החמיא לצוות השידור. "דווקא מרגש", כתב בוקר, וציין כי המגישים דפנה ליאל ועופר חדד עושים עבודה מצויינת: "דפנה ועופר מהממים". יערי לא נותר חייב ותקף: "היא חושבת שדווקא הערב רוצים להקשיב למה שאין לה לומר וגוררת את עופר אחריה. קלקלו לנו".

הוויכוח הלך והסלים כאשר יערי הבהיר לחבריו למערכת: "אתם לא מדריכים אותי מתי לשתוק ומתי לדבר". בשלב זה בוקר יצא להגנת עמיתיו וקרא ליערי לשמור על רמה חברית: "תכבד את החברים שלך! זה יותר חשוב מהכל".

עורך המהדורה מתערב

על פי הדיווח של העיתונאי רן בוקר, מי שנאלץ להתערב ולהרגיע את הרוחות הוא עורך המהדורה המרכזית, גיא סודרי. לאחר שהמפיק יניב הלפגוט ביקש מהנוכחים לעצור את הדיון, חתם סודרי את האירוע בגיבוי מלא לכתבים שעל המסך.

"חברים תודה. אני ביקשתי מדפנה לשדר ככה", הבהיר סודרי והוסיף הנחיה חד משמעית לכלל הכתבים: "הערות נא בפרטי".