מעבר דרמטי: העיתונאי הבכיר מצטרף לערוץ 14

הפרשן הבכיר לענייני חרדים צפוי לחזור למסך אחרי שנתיים וחצי, ומנהל מגעים עם ערוץ 14

הפרשן הבכיר לענייני חרדים של חדשות 13, אבישי בן חיים, מנהל מגעים להצרטרפות לתכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, כך פרסם כתב התרבות של אתר ynet, רן בוקר.

בתחילת השבוע פורסם כי הפרשן והכתב לענייני חרדים, ד"ר אבישי בן חיים, צפוי להשתחרר משירות מילואים בתחילת חודש יוני הקרוב, כך דווח על ידי גיל משעלי באתר mako. בן חיים נעדר ממסך הטלוויזיה מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023, ולאחר ששירות המילואים שלו התארך מעבר למתוכנן, הוא צפוי לשוב לפעילות אזרחית בקרוב.

לפי הדיווח, שאלת עתידו המקצועי בחדשות 13 נותרה פתוחה. למרות החזרה הצפויה לשגרה, טרם ברור לאיזה תפקיד ישוב בערוץ, במיוחד על רקע הערכות שנשמעו בשנה האחרונה בנוגע להמשך דרכו בחברה.

מהמילואים למדף הספרים

עוד לפני חזרתו למסך, בן חיים לא נח ומתכונן להשקת ספרו החדש, "מניפסט המסורתיות", שצפוי לצאת לאור במהלך חודש מאי בהוצאת "ידיעות ספרים". זהו ספרו השני שרואה אור מאז החלה המלחמה, לאחר שפרסם בעבר את הספר "החרדים - דע את האוהב".

במרכז הספר החדש מציג בן חיים תזה מרתקת המקשרת בין עולמות התרבות הישראלית לאורך הדורות. העיתונאי עורך השוואה בין שירתו החילונית של שאול טשרניחובסקי לבין היצירה המסורתית של הזמרת אודיה. בן חיים טוען בספרו כי במציאות התרבותית הנוכחית, "אי אפשר יותר ללמד אותו בשיעורי ספרות בלי ללמד אותה".