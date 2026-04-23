טוביה טננבאום: "לציונות הדתית אין אמונה"

למה אין ריבונות ביהודה ושומרון? למה בכלל לא צריך לקרוא ליהודה ושומרון בשמם? למה יש נשירה גדולה בציונות הדתית ומה הבעיה באוכל של המתנחלים? הסופר והעיתונאי טוביה טננבאום בראיון מיוחד לרגל ספרו החדש על מסעו ביו"ש

הסופר והעיתונאי טוביה טננבאום, האיש שלא מפחד להגיע לשום מקום, כולל עומק הרשות הפלסטינית, חוזר עם ספר חדש ("סליחה, זה שלך?") ומסע של שמונה חודשים בלב יהודה ושומרון. בראיון מיוחד לפודקאסט "מתיישבים לשיחה" עם שמחה רז, הוא מפרק את המיתוסים, מבקר את ההנהגה וחושף מדוע לדעתו הלב הפועם של "יהודה ושומרון" עדיין נמצא במצב של "הקפאה" אידאולוגית.

טוביה טננבאום במתיישבים לשיחה | מגיש: שמחה רז

"די לספר סיפורים – תחילו ריבונות"

הביקורת המרכזית של טננבאום מופנית דווקא אל נציגי ההתיישבות בממשלה. הוא לא מסתפק בהסברים על "מצב מורכב" או לחצים בינלאומיים. "פעם ראשונה שיש פה ממשלת ימין מלא," הוא אומר, "למה אתם לא מחילים ריבונות? בשטח זה לא מדינת ישראל. תפסיקו עם השטויות, 98% מהמדינה לא מבינים על מה אתם מדברים כשאתם עוסקים בעילת הסבירות. האדמה הזאת שלכם? קחו אותה."

לטענתו, הסטטוס קוו הנוכחי נוח למנהיגי הימין: "הם התאהבו במלחמה המיידית, בבורגנות המיוחדת שלהם. אם תספח את אלון מורה, מה ההבדל בינם לבין גבעתיים? פתאום אתה לא 'מתנחל' מיוחד, אתה סתם ישראלי. והם לא רוצים להיות 'סתם' ישראלים."

הפחד בבלטה והצביעות של פעילי השלום

אחד הסיפורים המרתקים בראיון נוגע לביקורו של טננבאום במחנה הפליטים בלטה, אליו נכנס בליווי פעיל שלום ישראלי. "הוא חושב שהפלסטינים הם הכי מתוקים וצדיקים בעולם, והיהודים – ירחם השם," מספר טננבאום.

אולם, ברגע האמת, המציאות טפחה על פניו של הפעיל: "כשנכנסנו לבלטה והוא שמע ערבים אומרים 'יהודים', הוא פשוט רעד ושקשק. הידיים והרגליים שלו רעדו. זה אדם שמקדיש את חייו למענם בפייסבוק, אבל בשטח – הוא מת מפחד. הוא אפילו איים לתבוע אותי אם אפרסם את זה. אמרתי לו: 'מותק, אין לך קייס, הכל מוקלט'. הוא פשוט פחד שיגלו שבינו לבין הפלסטינים אין באמת אהבה, אלא פחד."

"האמת פוגעת, אבל היא התרופה"

כשנשאל טננבאום האם אנשים נפגעים מהכתיבה הישירה והמושחזת שלו, תשובתו חד-משמעית: "הדבר הכי פוגע זה האמת. אנשים יושבים איתי שעות, שופכים את הלב כי יש להם צורך שהדברים יצאו החוצה, אבל כשהם רואים את זה שחור על גבי לבן בספר – הם נבהלים."

הוא מדגיש כי למרות הביקורת, הוא רואה בספריו "ספרי אהבה" לקהלים עליהם הוא כותב. "המתנחלים הם בני אדם, הם לא מושלמים. מי שבא אליי בטענות צריך פסיכולוג. התרופה שלכם נמצאת על השולחן – תפסיקו להיות 'מתנחלים' ותהיו ישראלים."

השברים בציונות הדתית

טננבאום מצביע על משבר עמוק הכולל נשירה גדולה של הדור הצעיר. "ההורים כבר לא מאמינים בדרך, רק נוח להם שם. דתיים מייצרים חילונים. פגשתי אותם אחר כך כמלצרים בפלורנטין, עם הקעקועים והשיער הארוך. הם היו מתנחלים, והיום אבא שלהם כבר לא מאמין."

הוא מסכם את מסעו ביהודה ושומרון אותם הוא מכנה י"ם (ישראל המקראית), כסיפור אהבה לאדמה ולהיסטוריה, כזו שדורשת אומץ להביט לה בעיניים – ללא חומות וללא תירוצים.



