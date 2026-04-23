אחרי ה"אינשאללה": אן האת'ווי מקבלת ספר קוראן

אחרי שהציתה את הרשת עם הביטוי "אינשאללה", כוכבת "השטן לובשת פראדה" הופתעה על השטיח האדום בלונדון כשמעריץ הגיש לה את הספר לחתימה

נראה ששום דבר לא יכול היה להכין את אן האת'ווי להשלכות של פליטת פה אחת קטנה. אחרי שעוררה סערה ברשת כשהשתמשה בביטוי "אינשאללה" במהלך ראיון (מה שזיכה אותה בחיבוק חם מהקהל המוסלמי ברחבי העולם), המפגש של הכוכבת עם המעריצים בבכורת "השטן לובשת פראדה 2" בלונדון עלה שלב – והפך לאחד הרגעים ההזויים של השנה.

במהלך צעידה על השטיח האדום, בין פלאשים של צלמים לחתימות על פוסטרים, ניגש אל האת'ווי מעריץ והגיש לה פריט בלתי צפוי בעליל: ספר קוראן. המעריץ, שככל הנראה ביקש "לחגוג" את הזיקה החדשה של השחקנית לתרבות האסלאמית, ביקש ממנה לחתום על הספר הקדוש.

הסרטון, שהפך ללהיט היסטרי באינסטגרם ובטיקטוק, מציג את האת'ווי ברגע של בלבול חינני. מצד אחד, מדובר בכוכבת שתמיד משתדלת לרצות את הקהל; מצד שני, חתימה של "אנדי זאקס" על טקסט דתי היא אירוע שגובל בסוריאליזם. ב

עוד הרשת חלוקה בין אלו שרואים בכך מחווה משעשעת לבין אלו שטוענים שמדובר בחוסר כבוד משווע לספר, דבר אחד בטוח: מסע היח"צ לסרט ההמשך קיבל תפנית שאפילו מירנדה פריסלי לא הייתה מצליחה לחזות.