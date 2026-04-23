בזמן המצור על הורמוז: מזכיר הצי האמריקני הודח מתפקידו

בפנטגון הודיעו כי מזכיר הצי האמריקני, ג'ון פלן, יעזוב את תפקידו "באופן מיידי" ויוחלף על ידי סגנו. לפי הדיווחים, פלן הודח בעקבות עימותים עם שר המלחמה פיט הגסת'

זעזוע נוסף בממשל טראמפ: דווקא בעיצומו של המצור הימי האמריקני על מיצרי הורמוז, דובר הפנטגון שון פרנל הודיע הלילה (חמישי) כי מזכיר הצי האמריקני, ג'ון פלן, יעזוב את תפקידו "באופן מיידי". סגנו, הונג קאו, ימונה כמחליפו של פלן בשלב הזה.

בהודעת הפנטגון לא ניתנה סיבה לעזיבתו של פלן, אך בכלי התקשורת האמריקנים דיווחו כי הוא פוטר מתפקידו. לפי הדיווח ברשת רויטרס, פלן הודח בעקבות שורה של עימותים בחודשים האחרונים עם שר המלחמה פיט הגסת' ועם סגן השר סטיב פיינברג, שטענו כי הוא לא הצליח ליישם במהירות רפורמות בייצור ספינות.

הדחתו של פלן מגיעה שלושה שבועות אחרי פיטוריו של מפקד צבא היבשה של ארה"ב, הגנרל רנדי ג'ורג'. לפי הדיווח ברשת CBS, הגסת' החליט על הדחתו של ג'ורג' מכיוון שהוא היה מעוניין שהתפקיד יאויש על ידי "אדם שיגשים את חזונו של הנשיא טראמפ לצבא האמריקני". בכיר בפנטגון אמר כי "אנחנו מעריכים את שירותו, אבל הגיע הזמן לחילופי הנהגה בצבא".