דפוס פעולה: בג"ץ מונע שוב כניסת ציבור לדיון

אחרי שמנעו כניסת ציבור לדיון בעניין פיטורי השר בן גביר, בג״ץ מונע שוב כניסת ציבור לדיון - הפעם בעניין עתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בעת שבג״ץ החליט זאת פעם קודמת, התעוררה סערה. חברי כנסת ושרים טענו כי מדובר במהלך דיקטטורי של בג״ץ וזעמו על כך.

בהחלטת בג"ץ נמסר: "אנו סבורים כי קיים חשש מבוסס לכך שהדיון הקבוע בהליכים שבכותרת ליום 23.4.2026 עלול להיות מלווה בהפרעות, בהתפרעויות או בהתפרצויות בדרגה שצפויה להקשות באופן ממשי על ניהולו התקין".

עוד נכתב בהחלטה כי "בנסיבות אלה, ובהינתן החלטתנו מיום 16.4.2026, שבגדרה נקבע כי הדיון בהליכים שבכותרת יצולם וישודר בשידור חי – באופן הנותן מענה הולם לעיקרון פומביות הדיון במובנו הרחב – מצאנו להורות כי תוגבל הנוכחות הפיזית באולם בית המשפט לעורכי הדין, לנציגי התקשורת ולמורשי כניסה. הצדדים מתבקשים להיערך בהתאם".



