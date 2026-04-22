תתחילו לתרגל ערבית: זה התאריך לעונה החמישית של פאודה

נחשף התאריך לעונה החמישית של פאודה: הסדרה חוזרת עם עלילה שמתרחשת אחרי ה-7 באוקטובר ונוגעת גם בהשלכות האירועים. כל הפרטים על העונה החדשה

אחרי ציפייה ארוכה, זה רשמי: העונה החמישית של "פאודה" תעלה ב-18 במאי - והיא מגיעה עם כיוון חדש ומטלטל יותר מתמיד.

שנתיים אחרי ה-7 באוקטובר

העונה החדשה של פאודה נפתחת בתקופה מתוחה במיוחד - כשנתיים אחרי אירועי ה-7 באוקטובר. הפעם, הסדרה לא נשארת רק בזירה הביטחונית המוכרת, אלא נכנסת גם לעומק ההשלכות של אותם אירועים - על הלוחמים ועל המציאות כולה.

דורון קביליו והצוות שלו עדיין נושאים איתם את מה שעברו. הטראומה לא נעלמה, אבל המציאות לא מאפשרת לעצור או לעבד אותה באמת- כי המשימות ממשיכות להגיע.

זה מתחיל אישי - והופך למבצע לאומי

מה שמתחיל ממקום טעון ואישי, תופס מהר מאוד כיוון אחר לגמרי. הצוות מוצא את עצמו בתוך מבצע מורכב במיוחד, כזה שמתקדם במהירות והופך למרוץ נגד הזמן, עם מטרה אחת ברורה: לעצור פיגוע גדול לפני שיהיה מאוחר מדי.

אם עד עכשיו "פאודה" ידעה לייצר מתח - נראה שהעונה הזו לוקחת את זה צעד קדימה. העלילה רחבה יותר, הסיכונים גדולים יותר, והחיבור למציאות מורגש הרבה יותר מקרוב.

פאודה צילום: (צילום נטי לוי)

חיזוק בינלאומי לקאסט

לצד השחקנים המוכרים, העונה מביאה גם שמות חדשים: השחקנית הצרפתייה מלאני לורן מצטרפת לעלילה, יחד עם גל מלכה וריימונד אמסלם.

לא אותה פאודה

אחרי ארבע עונות מצליחות, הסדרה חוזרת למציאות שהשתנתה לגמרי - וגם היא, בהתאם, נראית אחרת. השאלה עכשיו היא לא רק אם העונה תהיה מותחת, אלא איך היא תבחר לספר סיפור שמרגיש קרוב מתמיד.