ירדן ביבס על הגעגוע לשירי והילדים: "קשה לי שאני פה ואתם לא"

ירדן ביבס, שחווה את אחת הטרגדיות הכי קשות בטבח ה-7 באוקטובר, משתף בכאב על הכמיהה למשפחתו. "אתם חסרים לי כל שנייה. אני מרגיש כל כך לבד בלעדיכם"

יום העצמאות מגיע מיד לאחר יום הזיכרון, והמעבר חד ולא פשוט עבור המשפחות השכולות. מה שגורם לרבים מהם להתגעגע לאהוביהם שאינם עוד בחיים.

בפוסט קורע לב שפרסם הערב (רביעי) ברשתות, ירדן ביבס פונה לאשתו שירי ולילדיו אריאל וכפיר, שאינם לצידו: "עברנו לגולן כמו שרצינו... אבל אתם חסרים לי כל שנייה. אני מרגיש כל כך לבד בלעדיכם".

ירדן, שחזר מהשבי ללא משפחתו לאחר חודשים ארוכים של בידוד ותנאים קשים, מבטא תחושת אובדן תהומית: "גם אני מתתי באותו היום, אבל רק אתם הפסקתם לנשום. העובדה שאני פה ואתם לא – זה מה שהכי קשה לי". הוא משתף כי ברגעי הייאוש הוא נושא עיניים למעלה: "אני מסתכל לשמיים ומחפש את שלושת הכוכבים שלי – שירי, אריאל וכפיר".

מילותיו של ירדן מזקקות את הטרגדיה של מי שחזר מהתופת, אך השאיר את עולמו מאחור. מדינה שלמה ממשיכה לקוות לסוף אחר לסיפור של משפחת ביבס.