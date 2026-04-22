ביטוח לאומי בבשורה נפלאה: זה הסכום שיופקד מחר בבנק

המוסד לביטוח לאומי נערך להפקדה מוקדמת של שורה ארוכה של קצבאות, שיועברו לחשבונות הבנק של הזכאים כבר מחר, יום חמישי (23.4). ההחלטה על הקדמת התשלומים התקבלה במטרה לאפשר לציבור להיערך כלכלית לקראת חג הנביא שועייב המצוין בקרב העדה הדרוזית.

במקור, מועד התשלום של הקצבאות הללו אמור היה לחול ב-28 בחודש, אולם בביטוח הלאומי בחרו להקדים את הזיכוי בחמישה ימים. במוסד מדגישים כי מדובר במדיניות קבועה שמטרתה להבטיח שמשפחות מכלל העדות והדתות בישראל יוכלו לחגוג את מועדיהן עם המשאבים הנדרשים.

אלו הקצבאות שייכנסו מחר לחשבון

הקדמת התשלום כוללת מגוון רחב של קצבאות ארוכות טווח וקצבאות קיום. בין הזכאים שיקבלו את הכסף מחר:

מקבלי קצבת אזרח ותיק ושאירים

זכאי קצבאות נכות כללית וניידות

מקבלי גמלת סיעוד

נפגעי עבודה

מקבלי מזונות

אסירי ציון

הקלה בניהול התקציב המשפחתי

הקדמת התשלומים צפויה לסייע למאות אלפי זכאים בניהול התקציב המשפחתי לקראת סוף החודש ומועדי החגים. במקום להמתין לשבוע הבא, הכספים יהיו זמינים לשימוש כבר בשעות הבוקר של יום חמישי.

בביטוח הלאומי קוראים לציבור לעקוב אחר הזיכויים בחשבונות הבנק ומזכירים כי ניתן לקבל מידע נוסף על זכאויות באתר המוסד ובמוקד הטלפוני. כאמור, הזיכוי יבוצע באופן אוטומטי עבור כלל הזכאים לקצבאות המפורטות.