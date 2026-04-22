דיווח: טראמפ האריך את הפסקת האש - זה הדד ליין החדש

הנשיא האמריקני הודיע אתמול כי האריך את הפסקת האש, למרות סירובם של האיראנים להיפגש לשיחות משא ומתן בפקיסטן, ופרסם גם כי בוטלה הוצאה להורג של מפגינות באיראן. בישראל עודכנו על הדד ליין של המועד החדש

בישראל עדכנו כי הדד ליין החדש שהציב הנשיא דונלד טראמפ למשא ומתן עם האיראנים להפסקת האש יהיה עד יום ראשון הקרוב. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 12.

בציוץ נוסף שפרסם הערב הנשיא האמריקני הוא אמר "חדשות טובות, בוטלה הוצאתן להורג של 8 מפגינות איראניות".

נזכיר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומקורות פקיסטניים בישרו מוקדם יותר על "חדשות טובות" בנוגע לאפשרות של סבב שיחות שני בין וושינגטון לטהרן. על פי דיווח בניו יורק פוסט, טראמפ העריך כי השיחות בין הצדדים עשויות להתקיים כבר ביום שישי הקרוב.

הדיווח מגיע יום לאחר הודעתו של טראמפ על הארכת הפסקת האש מול איראן. מטרת ההארכה היא לאפשר להנהגה האיראנית, המוגדרת כ"מפולגת", לגבש ולהציג "הצעה מאוחדת" להמשך המגעים בין המדינות.