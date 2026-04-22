יו"ר הפרלמנט האיראני: זה התנאי להמשך הפסקת האש

תגובה חריפה מטהרן להצהרת הנשיא האמריקני: יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, מבהיר כי הפסקת אש שאינה כוללת את התנאי הספציפי היא "חסרת משמעות". קאליבאף מאיים: "הם לא השיגו דבר בתוקפנות צבאית, ולא ישיגו דבר בבריונות"

לאחר הצהרת הנשיא טראמפ על השהיית התקיפה, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, משגר הערב (רביעי) תגובה לוחמנית שמעמידה בסימן שאלה את סיכויי התיווך הפקיסטני.

בציוץ שפרסם קאליבאף, הוא דוחה על הסף את התנאים שהציב הממשל האמריקני ומבהיר כי איראן לא תסכים להפסקת אש בזמן שהמצור הכלכלי עליה נמשך. "הפסקת אש מוחלטת הגיונית רק אם היא לא מופרת על ידי המצור הימי ולקיחת הכלכלה העולמית כבת ערובה", הצהיר יו"ר הפרלמנט.

איום ישיר על נתיבי השיט

הנקודה המדאיגה ביותר בדבריו של קאליבאף נוגעת למצר הורמוז, עורק האנרגיה המרכזי של העולם. בתגובה להחלטת טראמפ להשאיר את המצור הימי על כנו, הבהיר הבכיר האיראני כי "פתיחה מחדש של מצר הורמוז היא בלתי אפשרית תחת הפרה בוטה שכזו של הפסקת האש".



טראמפ הכריז: מאריך את הפסקת האש עם איראן

קאליבאף קשר בדבריו גם את ישראל למתיחות הגוברת, ודרש כי "חרחור המלחמה הציוני בכל החזיתות" ייעצר כתנאי להתקדמות כלשהי. לדבריו, הניסיונות האמריקניים להכניע את איראן באמצעים כלכליים לאחר שנכשלו צבאית, לא יצלחו.

"לא נתקפל בפני בריונות"

"הם לא השיגו את מטרותיהם באמצעות תוקפנות צבאית, והם גם לא ישיגו אותן באמצעות בריונות", סיכם קאליבאף את עמדת המשטר בטהרן. לדבריו, הדרך היחידה לפתרון המשבר היא "הכרה בזכויותיה של האומה האיראנית" – רמז ברור לכך שאיראן אינה מתכוונת להגיש את ה"הצעה המאוחדת" שטראמפ מצפה לקבל.