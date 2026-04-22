יונתן אוריך מגיב לסערה בימין: "חזור הביתה"

יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, פונה היום (רביעי) באופן פומבי לפרופ' משה כהן אליה וקורא לו לשוב לפאנל תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14.

הקריאה של אוריך מגיעה לאחר שכהן אליה עזב את התוכנית בטריקת דלת ובקול רעש גדול. מאז עזיבתו, החל הפרופסור לתקוף בחריפות את הערוץ ואת חבריו לשעבר למחנה, מה שתואר על ידי רבים כ"ירי בתוך הנגמ"ש".

"בלעדיה לא היו מכירים אותך"

אוריך, המזוהה עם לשכת ראש הממשלה ועם המאבקים התקשורתיים של הימין, לא חסך בביקורת מרומזת על התנהלותו של כהן אליה מאז הפרידה. בדבריו רמז אוריך כי החשיפה המשמעותית לה זכה הפרופסור והפיכתו לדמות מוכרת בציבוריות הישראלית, הגיעו בעיקר בזכות הבמה שקיבל בערוץ 14.

למרות חילופי הדברים הקשים והמתקפות של כהן אליה נגד הערוץ בתקופה האחרונה, אוריך בחר לקרוא לו להניח את המשקעים בצד ולחזור לכיסא הפאנליסט בתוכנית הדגל של הערוץ.