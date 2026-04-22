אחרי ההארכה: זה היום בו תסתיים הפסקת האש עם איראן

אחרי הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הארכת הפסקת האש עם איראן, בכיר בבית הלבן חושף: זה היום בו היא תסתיים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומקורות פקיסטניים מבשרים על "חדשות טובות" בנוגע לאפשרות של סבב שיחות שני בין וושינגטון לטהרן. על פי דיווח בניו יורק פוסט, טראמפ העריך כי השיחות בין הצדדים עשויות להתקיים כבר ביום שישי הקרוב.

הדיווח מגיע יום לאחר הודעתו של טראמפ על הארכת הפסקת האש מול איראן. מטרת ההארכה היא לאפשר להנהגה האיראנית, המוגדרת כ"מפולגת", לגבש ולהציג "הצעה מאוחדת" להמשך המגעים בין המדינות.

"הפסקת האש לא לנצח"

לצד המסרים האופטימיים מצד הנשיא, בדרגים המקצועיים בוושינגטון נשמעים קולות זהירים יותר. בכיר בבית הלבן מסר לרשת פוקס ניוז כי אין לראות בהארכת המצב הקיים צעד קבוע.

לדברי הבכיר, הארכת הפסקת האש הנוכחית תקפה לטווח זמן קצר של שלושה עד חמישה ימים בלבד. "זה לא לנצח", הבהיר הגורם, ובכך הציב דד-ליין ברור להנהגה בטהרן להגיע לשולחן הדיונים עם הצעות קונקרטיות.

הנהגה מפולגת בטהרן

בארצות הברית עוקבים מקרוב אחר המתרחש בתוך איראן, כאשר הדיווחים מצביעים על חילוקי דעות פנימיים המקשים על גיבוש עמדה רשמית מול הממשל האמריקני. טראמפ, שמוביל את קו המגעים הנוכחי, ממתין לראות האם בכירי המשטר יצליחו להתגבר על הפערים ולהציג חזית אחידה כבר בסוף השבוע הקרוב.