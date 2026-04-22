יום לאחר תקרית האלימות הקשה בכפר אל־מוע׳ייר שבבנימין, במהלכה הותקף רכב ישראלי במטר אבנים וחייל מילואים פתח בירי לעבר הפורעים, כוחות הביטחון מדווחים על פעילות נוספת במרחב.

ירי משטרה בכפר אל מועייר (דוברות משטרת ישראל)

לפי הודעת דוברות המשטרה, לוחמי מג״ב איו״ש יחד עם כוחות צה״ל פעלו בכפר, המשתייך לנפת רמאללה, לאחר שבמקום החלו להתפתח הפרות סדר.





עם הגעת הכוחות לשטח, הם החלו בפעולות לפיזור ההתפרעויות תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות.

הפעילות מגיעה על רקע האירוע החריג שאירע אתמול, כאשר רכב ישראלי הותקף באבנים באופן מסיבי, ובתגובה פתח אחד הנוסעים, חייל מילואים, בירי לעבר החשודים בניסיון לנטרל את הסכנה.

בעקבות הירי דווח על הרוגים ופצועים פלסטינים, כאשר האירוע עדיין מצוי בתחקיר מבצעי.

במשטרה מדגישים כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי, לסכן את הכוחות או לפגוע בביטחון האזרחים, במיוחד על רקע המתיחות שנרשמה באזור מאז התקרית.