צפו בשידור החי: טקס פרס ישראל

כבכל שנה ביום העצמאות, גם הערב יוענקו פרסי ישראל, ההוקרה הגבוהה ביותר של מדינת ישראל לאנשי רוח, מדע, תרבות וחברה.
הטקס החגיגי צפוי להיפתח בירושלים.
פרסי ישראל מוענקים השנה למגוון דמויות שהטביעו חותם עמוק על המדע, הרוח והאמנות בישראל:
בתחומי המחקר והמדע, יוענק הפרס השנה למיכה פופר בחקר מדעי הניהול, לשולמית מיכאלי גולדברג במדעי החיים, ולמרים בר-מטיוס בחקר מדעי כדור הארץ.
כמו כן, יקבלו את הפרס היוקרתי בנימין וייס בתחום המתמטיקה ורשף טנא בתחום הכימיה. בעולם הרוח וההיסטוריה, יוענק הפרס ליוסף שיטרית על חקר לשונות היהודים וספרויותיהם, ולבילי מלמן על תרומתה המחקרית המשמעותית בתחום ההיסטוריה הכללית.
פרסי מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה:
עירית אורן גונדרס
שנטל בלזברג
אברהם ריבקיינד
עדי אלטשולר (מנהיגות צעירה)
הטקס צפוי לשלב גם רגעים מיוחדים, מחוות אמנותיות והופעות, לצד התייחסות לקטגוריית מפעל חיים, שתעמוד במוקד עם רגעים מרגשים במיוחד.
