מבזקים
סרוגים

חשבו מסלול מחדש: רשימת הפארקים שמלאים עד אפס מקום

מזג האוויר הנוח מושך עשרות אלפי מטיילים ל'על האש' המסורתי בפארקים. המשטרה ורשות הטבע והגנים פרסמה שורה של מקומות שמלאים עד אפס מקום ולא כדאי להגיע

אריה יואלי
ה' אייר התשפ"ו
מבלים במעיין חרוד (ארכיון) צילום: הדס פרוש/פלאש90

יום העצמאות תשפ"ו. מזג האוויר הנוח מושך את המוני בית ישראל לגנים הלאומיים ולפארקים, בייחוד אחרי 50 יום של מלחמה וטילים מאיראן ומלבנון.

רשות הטבע והגנים מעדכנת על מספר פארקים שמלאים עד אפס מקום וממליצה שלא להגיע אליהם:

עומס בכניסה לגן הלאומי מעיין חרוד, מומלץ לא להגיע למקום.

עומס גם בחניית הגן הלאומי תל אשקלון, הכניסה רגלית בלבד.

הכניסה לגן הלאומיים קסטל ועין חמד הינה רגלית בלבד, בשל עומס.

כמו כן, התפוסה במתחם המנגלים בגן הלאומי ציפורי מלאה לחלוטין.

בנוסף המשטרה מעדכנת כי 

פארק קישון ונמל הדייג שביט קישון במפרץ חיפה כעת בתפוסה מלאה.

פארק מנחם בגין (תל אביב דרום) נמצא כעת בתפוסה מלאה.

מומלץ לציבור לא להגיע לאזור.

יום העצמאות מעיין חרוד ציפורי תל אשקלון פארק מנחם בגין

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה