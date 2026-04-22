חשבו מסלול מחדש: רשימת הפארקים שמלאים עד אפס מקום

יום העצמאות תשפ"ו. מזג האוויר הנוח מושך את המוני בית ישראל לגנים הלאומיים ולפארקים, בייחוד אחרי 50 יום של מלחמה וטילים מאיראן ומלבנון.
רשות הטבע והגנים מעדכנת על מספר פארקים שמלאים עד אפס מקום וממליצה שלא להגיע אליהם:
עומס בכניסה לגן הלאומי מעיין חרוד, מומלץ לא להגיע למקום.
עומס גם בחניית הגן הלאומי תל אשקלון, הכניסה רגלית בלבד.
הכניסה לגן הלאומיים קסטל ועין חמד הינה רגלית בלבד, בשל עומס.
כמו כן, התפוסה במתחם המנגלים בגן הלאומי ציפורי מלאה לחלוטין.
בנוסף המשטרה מעדכנת כי
פארק קישון ונמל הדייג שביט קישון במפרץ חיפה כעת בתפוסה מלאה.
פארק מנחם בגין (תל אביב דרום) נמצא כעת בתפוסה מלאה.
מומלץ לציבור לא להגיע לאזור.
