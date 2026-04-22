עשרות צעירים חצו את הגבול עם סוריה והתבצרו באזור החיץ

אירוע חריג ביום העצמאות: קבוצה של כ-45 פעילים מתנועת "חלוצי הבשן" עברה היום (רביעי) את גדר המערכת ליד המועצה הדרוזית מג'דל שמס, במטרה להתבצר סמוך ל"גבעת הצעקות" ההיסטורית.

דובר צה"ל מסר בתגובה: "לפני זמן קצר, כ-40 אזרחים ישראלים התקהלו בסמוך לגדר הגבול עם סוריה. לאחר מספר דקות, חצו את הגדר והתרחקו מאות מטרים בתוך שטח סוריה.

כוח צה"ל שפעל בנקודה, החזיר את כלל האזרחים לשטח הארץ ועצר אותם בנקודה. האזרחים שנעצרו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל".

דרישה לסיפוח מלא של א-ח'דר

בהסכם הפסקת האש שלאחר מלחמת ששת הימים, נוצר קו גבול שהפריד בין כפרים דרוזים שכנים - מג'דל שמס מהצד הישראלי וח'דר מהצד הסורי. בגלל החוסר באמצעי תקשורת באותם ימים בכפרים הדרוזים, היו דרוזים מצד הסורי מגיעים אל גבעה גבוהה קרוב לקו הגבול מול מג'דל שמס, ומשם מתקשרים עם קרובי משפחתם - אחים, גיסים ובני דודים – באמצעות צעקות. מכאן שמה של הגבעה "גבעת הצעקות".

כעת, לאחר שצה"ל כבש את רצועת הביטחון בחבל הבשן, הכוללת בתוכה את הכפר ח'דר, נשמעת קריאה חזקה של דרוזים, הן מהצד הישראלי והן מהצד הדרוזי, לסיפוח מלא של ח'דר והפיכת השטח לחלק ממדינת ישראל.

כזכור, בעבר דווח על מספר שיתופי פעולה מפתיעים בין פעילי תנועת ההתיישבות "חלוצי הבשן" לבין דרוזים סורים. דרוזים אלה תומכים בהתיישבות היהודית בשטחים שלקחה ישראל לאחר נפילת משטר אסד בסוריה.

תנועת "חלוצי הבשן" הסבירה באותו הקשר כי "התיישבות בחבל הבשן תקבל תמיכה של המיעוטים באזור, שמבינים שזה הדבר שישמור על שלומם ממשטר ג'ולאני הקיצוני, תהיה תשובה ניצחת לטענות באירופה על 'קולוניאליזם' ישראלי. הדבר יוכל לסייע למדינת ישראל בזירה הבינלאומית באופן רחב, גם בהקשר למאבקים אחרים ברחבי הארץ".

בהתאם למדיניות אין-אלימות של "חלוצי הבשן", הפעילים בחרו להתבצר על גג של מבנה בשטח המדובר בין הכפרים מג'דל שמס וח'דר. כמה מהם גם טיפסו על עצים וקשרו את עצמם, על מנת למנוע את פינויים. ממקום אחיזתם המתבצרים שלחו את המסר: "פשוט אין זמן למריחות, הבחירות מתקרבות ואנחנו לא יודעים מה יקרה. כשיאשרו לגרעין המשפחות שלנו להתיישב פה - הם יגיעו באופן מאושר ומתואם ואנחנו נעזוב מיד."

מתנועת חלוצי הבשן נמסר: "אם, לדוגמא, היינו מתיישבים בלבנון בזמן בגין ושמיר, ברק לא היה יכול להבריח משם את צה"ל בכזו קלות, ולא היינו שופכים שם עכשיו שוב את דם חיילינו. על ממשלת הימין לנצל את הימים שנותרו לה כדי לקבוע עובדות בשטח."